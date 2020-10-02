Евросоюз согласовал санкции против властей Белоруссии

Лидеры стран-членов Евросоюза единогласно выступили за введение санкций против властей Белоруссии за фальсификацию выборов, применение насилия и нарушения прав человека.

Об этом 1 октября заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня работы саммита.

«Мы решили сегодня имплементировать санкции, о которых мы решили. <...> Это означает быть конкретными. Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Белоруссии», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Мишеля, объединение рассматривает список из 40 представителей белорусских властей, в отношении которых следует применить ограничения. Он подчеркнул, что президента Белоруссии Александра Лукашенко в данном списке нет.

При этом, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции ЕС по Белоруссии могут начать действовать немедленно. Она подчеркнула, что политические решения уже приняты, и остались только «технические вопросы».

Как пишет агентство, достичь этого решения удалось благодаря изменению позиции Кипра, который 21 сентября заблокировал инициативу ввести против Белоруссии санкции, потребовав активировать ограничения в отношении Турции из-за ее действий в Средиземном море.

29 сентября Лондон и Оттава ввели санкции против Лукашенко и ряда других высокопоставленных лиц страны. Всем фигурантам санкционного списка запрещается въезд в страны, их активы в британской юрисдикции будут заморожены.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.