ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников

Евросоюз официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции саммита ЕС. Трансляция ведется в Twitter политика.

«Мы ввели в действие сегодня черный список (против Белоруссии. — Ред.) на 40 имен», — заявил он.

По словам Мишеля, белорусский лидер Александр Лукашенко не включен в этот список, потому что ЕС намерен продолжать диалог с Минском.

Ранее в пятницу МИД Белоруссии сделал заявление, в котором говорится, что Минск может выйти из совместных программ и разорвать с Евросоюзом дипломатические отношения в случае дальнейшей раскрутки «санкционного маховика». В министерстве также объявили, что Белоруссия с пятницы вводит свой санкционный список в ответ на визовые санкции ЕС против должностных лиц республики.

В этот же день стало известно, что лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии. Причиной названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека».

В список попали 40 белорусских политиков и чиновников. Президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что ЕС хочет, чтобы он начал диалог с оппозицией в стране через ОБСЕ, а включение политика в черный список оправдало бы его отказ от этого общения. При этом французский лидер отметил, что в дальнейшем Лукашенко может быть включен в санкционные списки.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и ряда других высокопоставленных лиц страны. Всем фигурантам санкционного списка запрещается въезд в страны, их активы в британской юрисдикции будут заморожены.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

1 октября Макрон позвонил президенту РФ Владимиру Путину. В ходе разговора российский лидер указал на неприемлемость иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на легитимные власти республики.