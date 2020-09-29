Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко. Об этом говорится в сообщении посольства королевства в Москве.

«Режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Беларуси в свете сфальсифицированных выборов», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Лицам, попавшим под санкции, запрещен въезд в Великобританию. Их активы будут заморожены.

Аналогичные меры ввела Канада, говорится в сообщении правительства страны.

Канада не будет молча наблюдать, как правительство Белоруссии систематически нарушает права человека и не демонстрирует никаких признаков своей искренней приверженности поиску решения путем переговоров с оппозиционерами, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Ранее 29 сентября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна симметрично ответит на расширение санкций со стороны стран Прибалтики.

25 сентября Эстония и Латвия расширили санкционные списки по Белоруссии. Латвия добавила в списки 101 имя, Эстония — 98 имен.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и еще 29 официальных лиц страны. Им нельзя въезжать на территорию этих стран. Белорусский лидер считает, что, принимая такое решение, государства Прибалтики выполняли указания «более матерых стран».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов в шестой раз победил Лукашенко.