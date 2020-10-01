Путин и Макрон обсудили конфликт в Карабахе и Белоруссию

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсуждались конфликт в Нагорном Карабахе и события в Белоруссии.

Как сообщается на сайте Кремля, разговор состоялся 30 сентября по инициативе Парижа.

«Обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта. Высказана серьезная озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня», — говорится в сообщении.

Президенты также подчеркнули необходимость урегулирования ситуации дипломатическими методами, в том числе посредством взаимодействия в рамках Минской группы ОБСЕ (посредники — РФ, Франция и США).

Кроме того, Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации в Белоруссии, где с 9 августа продолжаются акции протеста недовольных итогами президентских выборов и победы Александра Лукашенко.

Российский лидер в очередной раз указал на неприемлемость иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на легитимные власти.

30 сентября в ходе пресс-конференции в Латвии Макрон заявил, что решить множество кризисов, в том числе в Карабахе, без России невозможно. Он также добавил, что отсутствие диалога между Европой и Россией по вопросам разоружения было ошибкой.