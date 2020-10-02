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Макрон объяснил отсутствие Лукашенко в санкционном списке ЕС

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Евросоюз выступает за диалог Минска с оппозицией, поэтому не стал вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам первого дня саммита Евросоюза.

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По его словам, ЕС хочет, чтобы Лукашенко начал диалог с оппозицией в стране через ОБСЕ. При этом Макрон призвал белорусского президента «принять меры по установлению доверия и освободить политических заключенных».

«Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога. Важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», — цитирует ТАСС 2 октября Макрона.

Ранее в пятницу стало известно, что лидеры стран Евросоюза согласовали санкции против представителей властей Белоруссии. Причиной названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека».

В список попали 40 белорусских политиков и чиновников. Санкции вступят в силу после решения всех «технических» вопросов данной процедуры.

Ранее Лукашенко уже обещал ответные санкции в случае введения ограничений против Минска.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, по данным которых с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

1 октября Макрон позвонил президенту РФ Владимиру Путину. В ходе разговора российский лидер указал на неприемлемость иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на легитимные власти республики.

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