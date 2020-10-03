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МИД Белоруссии назвал обязательным сокращение дипперсонала Литвы и Польши в Минске

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Предложения МИД Белоруссии о сокращении дипломатического персонала Литвы и Польши в стране являются обязательными к исполнению. Об этом в субботу, 3 октября, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

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«Не знаю, может, в силу того что (министр иностранных дел Литвы) Линас Линкявичюс уже давно с головой ушел в политику, некоторые дипломатические обороты и термины уже подзабылись. Разъяснить их значение нам совсем не сложно», — приводит его слова Белта.

По его словам, предложения МИДа Белоруссии «никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной», то есть они обязательны для выполнения литовским МИДом.

Днем ранее литовский МИД сообщил, что Вильнюс не станет сокращать свое дипломатическое присутствие в Минске.

В тот же день Глаз рассказал, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

Также он добавил, что послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

2 октября Евросоюз официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек.

В свою очередь Минск пригрозил выйти из совместных программ и разорвать с Евросоюзом дипломатические отношения в случае дальнейшей раскрутки санкционного маховика.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

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