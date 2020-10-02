В Литве отказались сокращать свое дипломатическое присутствие в Белоруссии

Вильнюс не станет сокращать свое дипломатическое присутствие в Минске. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на литовский МИД.

«Вильнюс не будет отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатическое присутствие», ― говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Ранее в этот день пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

Также он добавил, что послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

2 октября Евросоюз официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек.

В свою очередь, Минск пригрозил выйти из совместных программ и разорвать с Евросоюзом дипломатические отношения в случае дальнейшей раскрутки «санкционного маховика».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.