Ряд стран ЕС отзывает своих послов из Белоруссии на консультации

Евросоюз отзывает для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии. Об этом в понедельник, 5 октября, в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

«В согласии с Европейской службой внешних действий и странами — членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», — написал он.

Глава польского МИДа также выразил благодарность ЕС за солидарность с Польшей, а также Литвой, которая ранее уже заявила о решении отозвать главу своего диппредставительства.

2 октября МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике до 18 и 14 дипломатов соответственно. В Вильнюсе следовать этому указанию отказались. В ответ в белорусском ведомстве назвали свое требование обязательным.

Кроме того, Минск заявил об отзыве с 5 октября своих послов в Польше и Литве для консультаций.

Также 2 октября Евросоюз официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в него вошли 40 политиков и чиновников республики. Президента страны Александра Лукашенко среди них нет.

Минск в свою очередь пригрозил выйти из совместных программ и разорвать с ЕС дипломатические отношения в случае дальнейшего санкционного притеснения.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.