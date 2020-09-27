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Турция призвала Армению «прекратить агрессию» в отношении Азербайджана

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Глава министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал Армению «прекратить агрессию» в отношении Азербайджана. Такое заявление министра было опубликовано в Twitter ведомства в воскресенье, 27 сентября, после нового витка столкновений в карабахской зоне военного конфликта.

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«Самым большим препятствием на пути к миру и стабильности на Кавказе является агрессивная позиция Армении, и она должна немедленно прекратить эту агрессию, которая подожжет регион», — заявили в ведомстве.

Свою обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе выразила Франция. МИД республики призвал стороны конфликта немедленно прекратить военные действия.

«В качестве координатора минской группы Франция, совместно со своими российскими и американскими партнерами подтверждает свое стремление добиваться долгосрочного урегулирования на основе переговоров между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе, которое должно быть достигнуто с соблюдением положений международного права», — цитирует ТАСС заявление французского ведомства.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника. Позднее правительство Армении ввело в республике военное положение и объявило всеобщую мобилизацию в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в свою очередь сообщил, что азербайджанские военные нанесли ракетный удар по позициям республики в направлении Вардениса.

Также в воскресенье пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

В МИД России призвали стороны к немедленному прекращению огня и установлению диалога для стабилизации ситуации.

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