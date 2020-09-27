Армения сообщила о ракетном ударе Азербайджана по ее позициям в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнися в воскресенье, 27 сентября, сообщил, что азербайджанские военные нанесли ракетный удар по позициям республики в направлении Вардениса, в зоне карабахского конфликта.

«Обстрел был неинтенсивным. По другим направлениям государственной границы с Арменией ситуация спокойная», — цитирует его заявление на брифинге «Интерфакс».

По его словам, ВС Азербайджана также нанесли авиаудары. Вместе с этим они задействовали беспилотники и вертолеты. В результате обстрела были повреждены военные объекты, есть жертвы.

«Нанесены удары по военным объектам, есть разрушения, есть потери. Сейчас интенсивные бои продолжаются», — уточнил он.

При этом Ованнисян отметил, что военно-политическое руководство республики полностью контролирует ситуацию.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника. Позднее правительство Армении ввело в республике военное положение и объявило всеобщую мобилизацию в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.

Также в воскресенье пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию