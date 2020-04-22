Жителям Брянской области запретили ездить в автобусах без масок

В Брянской области ввели запрет на проезд в общественном транспорте без защитной маски. Такое решение приняли по итогам очередного заседания регионального оперштаба по противодействию распространения коронавируса.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, аналогичные меры приняты в отношении торговых точек. Брянцы должны будут носить маски при посещении магазинов.

Контроль за исполнением решения возложен на глав районных администраций.

14 апреля сообщалось, что 16 больниц в Брянской области приспособят под госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией. Глава региона Александр Богомаз поручил своему заместителю Сергею Тимошенко координировать этот процесс. В учреждениях установят новые кислородопроводы, перегородки для шлюзов и другое необходимое оборудование.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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