Многофункциональные центры Брянска возобновили работу

С 20 апреля многофункциональные центры возобновили работу в Брянске, но только по предварительной записи. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в таком режиме МФЦ будут работать, пока в регионе действуют ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса.

Запланировать визит можно любым удобным способом — на портале или по телефону. В центр рекомендуется прийти за 10 минут до назначенного времени и предъявить код предварительной записи, передает NASHBRYANSK.RU. Посетители МФЦ обязаны быть в масках и резиновых перчатках.

Ранее пассажирские автобусы Брянска перевели на расписание выходного дня. При этом салоны транспорта должны быть заполнены не более чем наполовину. Кондукторы и контролеры должны следить за тем, чтобы пассажиры сидели через одно место друг от друга.