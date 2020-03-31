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Автобусы Брянска перейдут на расписание выходного дня

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В Брянске пассажирские автобусы перейдут на расписание выходного дня. Во время режима самоизоляции работу общественного транспорта города приостанавливать не будут.

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Как сообщает NASHBRYANSK.RU, до 5 апреля все автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. При этом салоны транспорта должны быть заполнены не более чем наполовину. Кондукторы и контролеры будут следить за тем, чтобы пассажиры сидели через одно место друг от друга.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным ресурса Worldometer на 31 марта, число инфицированных в мире превысило 804 тыс. Жертвами заболевания стали более 39 тыс. человек, выздоровели более 172 тыс.

В России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечился. 17 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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