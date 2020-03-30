Пассажиропоток в транспорте Казани снизился на 50%

В Казани за прошедшие выходные существенно снизился пассажиропоток в общественном транспорте. Об этом замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил на деловом понедельнике в мэрии.

«За прошедшую неделю наблюдается значительное снижение пассажиропотока в наземном городском общественном транспорте — на 30%. За выходные (субботу и воскресенье) этот показатель превысил 50%», – цитирует Шакирова ИА «Татар-информ».

Чиновник также напомнил, что во время нерабочей недели движение общественного транспорта организовано по графику воскресного дня. Муниципальные парковки в это время будут работать бесплатно.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным ресурса Worldometer на 30 марта, число инфицированных в мире превысило 725 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 152 тыс.

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