Прием документов на получение пропусков стартовал в Брянске

Власти Брянска разъяснили правила получения пропуска для передвижения по городу. На основании письма областного правительства вводятся специальные документы для беспрепятственного прохода или проезда к месту работы и обратно к дому граждан, продолжающих трудиться.

«Пропуска выдаются только на основании заявлений работодателей», — предупредили в мэрии. Документы нужно предоставить в администрацию района, где расположено предприятие или учреждение.

Как пишет интернет-газета «Брянские новости», принимать заявки начали в субботу, 4 апреля. Обращаться в последующие дни можно с 9 до 17 часов. Забрать пропуска можно только по предварительному звонку, что позволит избежать очередей.

31 марта сообщалось, что в Брянской области возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции. Речь идет о местной пенсионерке и ее сыне, которые, вернувшись из Испании, заразили коронавирусом четырех человек. Они не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области о том, что проживают с родственниками.

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