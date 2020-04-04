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Прием документов на получение пропусков стартовал в Брянске

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Власти Брянска разъяснили правила получения пропуска для передвижения по городу. На основании письма областного правительства вводятся специальные документы для беспрепятственного прохода или проезда к месту работы и обратно к дому граждан, продолжающих трудиться.

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«Пропуска выдаются только на основании заявлений работодателей», — предупредили в мэрии. Документы нужно предоставить в администрацию района, где расположено предприятие или учреждение.

Как пишет интернет-газета «Брянские новости», принимать заявки начали в субботу, 4 апреля. Обращаться в последующие дни можно с 9 до 17 часов. Забрать пропуска можно только по предварительному звонку, что позволит избежать очередей.

31 марта сообщалось, что в Брянской области возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции. Речь идет о местной пенсионерке и ее сыне, которые, вернувшись из Испании, заразили коронавирусом четырех человек. Они не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области о том, что проживают с родственниками.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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