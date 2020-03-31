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В Брянской области возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Брянской области возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции. Об этом 31 марта сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Речь идет о местной пенсионерке и ее сыне, которые, вернувшись из Испании, заразили коронавирусом четырех родственников. Приехав из заграницы, они сообщили о своей поездке и пообещали сидеть дома.

«Им было выдано официальное предупреждение о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер в связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции. Однако они не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области о том, что проживают с родственниками», — передает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Расследование дела взято под контроль региональной прокуратурой.

Ранее, 29 марта, власти Москвы и Московской области ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех своих жителей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за медицинской помощью, для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку.

Вслед за столицей и Подмосковьем режим самоизоляции объявили еще 25 регионов.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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