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Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом

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В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, двое функционеров российской церкви веры евангельской «Пробуждение» в Брянске 13 марта вернулись из Испании. Мужчина 1970 года рождения и женщина 1949 года рождения были предупреждены представителями Роспотребнадзора о необходимости прохождения 14-дневного карантина. Однако Виктор и Лариса Козловы пренебрегли указаниями и спустя несколько дней пришли в дом пастора Михаила Бирюкова, где были еще девять прихожан.

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Через неделю участники «Пробуждения» посетили церковь, где были 40 прихожан. Среди них был также пастор церкви христиан веры евангельской «Вифлеем» из Смоленской области, глава молодежного служения церкви христиан веры евангельской «Благодать» Калужской области.

24 марта функционеры были госпитализированы с подозрением на коронавирус, а позднее у 10 прихожан обнаружили коронавирус, восемь находятся в больнице с признаками ОРВИ, семеро — под наблюдением.

31 марта в отношении Козловых и Бирюкова было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

29 марта власти Москвы и Московской области ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех своих жителей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за медицинской помощью, для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку.

Вслед за столицей и Подмосковьем режим самоизоляции объявили еще 25 регионов.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома».

По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 884 тыс. человек, умерли — более 44 тыс.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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