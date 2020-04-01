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В Ставрополе начали проверку информации о «чудо-витаминах» от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Ставрополе сотрудники МВД проводят проверку по факту распространения в соцсетях информации о «чудо-витаминах» от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается в среду, 1 апреля, на сайте регионального управления МВД России.

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«В настоящее время по данному факту сотрудниками управления МВД России по городу Ставрополю проводится проверка. Полицейскими реализуется комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей граждан, распространяющих данные объявления», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов призвали жителей региона проверять получаемую информацию и быть бдительными, пишет RT.

30 марта в соцсетях появилась информация о том, что якобы Ставропольском крае можно приобрести «чудо-витамины», помогающие от инфекции.

В тот же день глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что от коронавируса нельзя защититься витаминами, сообщается на сайте kp.ru. Об этом губернатор заявил в Instagram.

«Мошенники обещают защитить от коронавируса витаминами. И хотят нажиться на человеческих страхах. Надеюсь, что все понимают — это обман», — написал он.

30 марта сообщалось, что в Москве появился новый вид мошенничества на фоне введения обязательной самоизоляции для пожилых людей. Так, неизвестные потребовали деньги у пенсионерки-«нарушительницы», которую встретили на улице.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 1 апреля в мире превысило 859 тыс. человек, скончались более 42 тыс. инфицированных, 178 тыс. выписаны из больниц.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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