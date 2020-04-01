В Ставрополе начали проверку информации о «чудо-витаминах» от коронавируса

В Ставрополе сотрудники МВД проводят проверку по факту распространения в соцсетях информации о «чудо-витаминах» от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается в среду, 1 апреля, на сайте регионального управления МВД России.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками управления МВД России по городу Ставрополю проводится проверка. Полицейскими реализуется комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей граждан, распространяющих данные объявления», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов призвали жителей региона проверять получаемую информацию и быть бдительными, пишет RT.

30 марта в соцсетях появилась информация о том, что якобы Ставропольском крае можно приобрести «чудо-витамины», помогающие от инфекции.

В тот же день глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что от коронавируса нельзя защититься витаминами, сообщается на сайте kp.ru. Об этом губернатор заявил в Instagram.

«Мошенники обещают защитить от коронавируса витаминами. И хотят нажиться на человеческих страхах. Надеюсь, что все понимают — это обман», — написал он.

30 марта сообщалось, что в Москве появился новый вид мошенничества на фоне введения обязательной самоизоляции для пожилых людей. Так, неизвестные потребовали деньги у пенсионерки-«нарушительницы», которую встретили на улице.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 1 апреля в мире превысило 859 тыс. человек, скончались более 42 тыс. инфицированных, 178 тыс. выписаны из больниц.

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