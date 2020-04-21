Порядка 20 интернатов закрыли на карантин в Брянской области

В Брянской области на карантин из-за коронавируса закрыли все 20 домов-интернатов. Их посещение полностью запрещено. Это связано с выявлением очага заражения COVID-19 в интернате для пожилых людей в городе Сельцо. По данным на 21 апреля, там выявили 58 заразившихся коронавирусом. Всего в Брянской области инфицировано 350 человек.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что инфекцию в учреждение занес сотрудник, который, судя по всему, контактировал с кем-то из болеющих коронавирусом. У него самого не было при этом симптомов заболевания.

В региональном оперативном штабе интернет-газете «Брянские новости» пояснили, что те сотрудники, деятельность которых необходима для функционирования учреждения, переведут на работу посменно. Остальных отправят на самоизляцию.

Для работающих организуют постоянное проживание вне семей. Из регионального бюджета уже выделили деньги для дополнительных выплат сотрудникам интернатов, которые будут продолжать работу.

14 апреля было принято решение о переоборудовании 16 больниц в Брянской области под госпитализацию пациентов с коронавирусом. В них установят новые кислородопроводы, перегородки для шлюзов и другое необходимое оборудование.