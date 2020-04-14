Прямой эфир

Власти Брянской области оборудуют 16 больниц для приема больных COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянской области 16 больниц будут приспособлены под госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией. Глава региона Александр Богома поручил своему заместителю Сергею Тимошенко координировать этот процесс. В учреждениях установят новые кислородопроводы, перегородки для шлюзов и другое необходимое оборудование.

Форма пика: Путин призвал готовиться к разным сценариям эпидемии
Президент предупредил, что бездействие глав регионов во время распространения COVID-19 будет рассматриваться как преступная халатность

Зараженных граждан на данный момент уже могут принять два корпуса Брянской областной больницы, госпиталь для ветеранов войн, больницы в Клетне, Севске, Клинцах и Новозыбкове. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

В ближайшее время будут готовы клиники Жирятинского, Выгоничского, Карачевского районов, а также Дятькова. Также в регионе перепрофилируют детскую областную больницу и городскую больницу № 4, медицинские учреждения Сельцо и Фокино, а также Климовского района.

В вышеперечисленных больницах к различным работам привлечены сотрудники более чем 10 строительных компаний. Их контролируют руководители департамента строительства, департамента здравоохранения, представители органов местного самоуправления.

Антиретровирусный препарат нельфинавир способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Токай в Исехаре. Результаты их исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv. В заключении экспертов говорится, что нельфинавир стоит включить в перечень потенциально эффективных лекарств против коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экстренную медпомощь по COVID-19 окажут в 12 стационарах Москвы
Пиковое — дома: максимального роста заболевших COVID-19 ждут до 26 апреля
Жесткие меры, введенные в Москве и Московской области, помогут притормозить распространение коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020