Власти Брянской области оборудуют 16 больниц для приема больных COVID-19

В Брянской области 16 больниц будут приспособлены под госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией. Глава региона Александр Богома поручил своему заместителю Сергею Тимошенко координировать этот процесс. В учреждениях установят новые кислородопроводы, перегородки для шлюзов и другое необходимое оборудование.

Зараженных граждан на данный момент уже могут принять два корпуса Брянской областной больницы, госпиталь для ветеранов войн, больницы в Клетне, Севске, Клинцах и Новозыбкове. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

В ближайшее время будут готовы клиники Жирятинского, Выгоничского, Карачевского районов, а также Дятькова. Также в регионе перепрофилируют детскую областную больницу и городскую больницу № 4, медицинские учреждения Сельцо и Фокино, а также Климовского района.

В вышеперечисленных больницах к различным работам привлечены сотрудники более чем 10 строительных компаний. Их контролируют руководители департамента строительства, департамента здравоохранения, представители органов местного самоуправления.

Антиретровирусный препарат нельфинавир способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Токай в Исехаре. Результаты их исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv. В заключении экспертов говорится, что нельфинавир стоит включить в перечень потенциально эффективных лекарств против коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.