Остановка по желанию: как скрасить время между авиарейсами

Стоповер — это транзитная пересадка длительностью от 24 часов между авиарейсами, купленными по одному билету. Пересадки меньшей продолжительности в авиации называются лэйоверами, но и они тоже часто дают возможность прогуляться по городу. Так, купив билет в Рим с пересадкой в Стамбуле, можно успеть полюбоваться на минареты и Айя-Софию, поторговаться на восточном базаре и даже заглянуть в пару музеев. Специально для «Известий» сервис Туту.ру выяснил, где и как можно увлекательно и с пользой провести свободное время между авиарейсами .

Стоповер: детали

История стоповеров тесно связана с историей авиации: во времена, когда дальность полетов была ограничена, самолеты садились в промежуточных пунктах для дозаправки и техобслуживания. Коммерсанты быстро увидели в скучающих пассажирах золотую жилу — обеспеченные авиапутешественники были не прочь совершить экскурсию по городу или отобедать в местном ресторане, заглянуть в магазин или отдохнуть в гостинице. С совершенствованием техники такие остановки вскоре стали не нужны, но идею сохранили крупные авиакомпании — их пассажиры за один рейс могут увидеть сразу две страны. Так, стоповеры активно практикуют Turkish Airlines, Finnair, Air Astana, Qatar, Emirates, Singapore airlines и другие авиакомпании.

Стоповер можно сделать и во время путешествия на поезде. Пассажир поезда дальнего следования может выйти на любой станции, а затем в течение 10 дней продолжить поездку. Например, купив билет от Москвы до Сочи, можно выйти в Ростове-на-Дону, а потом поехать дальше. Для этого нужно выполнить несколько условий: иметь на руках бумажный билет (распечатать можно в кассе до посадки в поезд), не позднее четырех часов после выхода из вагона поставить печать в кассе станции (там знают, что делать). Продолжить путешествие можно по старому билету, нужно только будет доплатить стоимость новой плацкарты в станционной кассе. Обычно стоимость плацкарты составляет около 35–45% от всей цены билета. Стоповер на поезде можно сделать один раз за поездку.

стоповер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Длительность стоповера или лэйовера обычно колеблется от шести до 28 часов, однако можно найти предложения с пересадкой до 120 часов. Совершить стоповер можно один раз за поездку (то есть на пути или туда, или обратно), два стоповера по одному билету почти никогда не допускаются.

Главная проблема стоповеров в том, что... о них почти никто не знает. Согласно опросу Туту.ру, в котором приняли участие более 1200 человек, 88% путешественников никогда не пользовались стоповером, причем 58% никогда даже и не слышали о такой возможности. Всего 12% пользовались услугой: 4% единожды и 8% специально планируют маршрут, чтобы попасть на рейс со стоповером. С любопытством к идее стоповера отнеслись 30% опрошенных.

Кто же они, пользователи стоповера? В авиакомпании Etihad Airways рассказали, что чаще всего это туристы, следующие на отдых, а также пассажиры с гибким графиком работы, которые могут позволить себе провести дополнительные дни в транзите. Обычно это люди молодого или среднего возраста, чаще без маленьких детей. Портрет пассажира, выбравшего стоповер в Португалии, немного другой: наиболее популярна программа Portugal Stopover среди пассажиров, которые путешествуют вдвоем.

Для успешного стоповера важно, чтобы обе части перелета (до пересадки и после) были оформлены одним билетом. При этом выполнять перелеты могут разные авиакомпании (чаще всего — члены одного авиаальянса). Билеты со стоповером немного дороже обычных, но часто дешевле вариантов перелета без пересадок. Сам стоповер — бесплатная услуга авиакомпании, доплачивать за него не нужно. Более того, почти каждая авиакомпания, выполняющая рейсы с долгими пересадками, считает своим долгом предложить путешественнику целый набор интересных «плюшек» — от бесплатной экскурсии по городу и скидок в музеи и рестораны до номера в пятизвездочном отеле. «Плюшки» эти или тоже бесплатны, или предоставляются с существенной скидкой.

стоповер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Зачем стоповеры авиакомпаниям? Для повышения лояльности своих пассажиров и интереса к стране, где базируется авиакомпания, чтобы позиционировать ее для будущего путешествия. Фактически стоповер — это демоверсия тура по стране, аперитив, который призван разжечь интерес.

— Мы рассматриваем наши затраты как инвестиции в развитие туризма в Абу-Даби, соответственно, нацеленные на увеличение пассажиропотока, — сообщили в Etihad Airways.

В TAP Air Portugal программы стоповеров уже приносят свои плоды.

— С момента запуска программы в 2016 году количество клиентов TAP, бронирующих перелет с остановкой по программе Portugal Stopover, ежегодно растет и уже достигло более 500 000 пассажиров, что позволяет нам судить о высокой эффективности данного проекта, — рассказали специалисты авиакомпании. — Успех программы Portugal Stopover окупает затраты, а также позволяет инвестировать в ее улучшение и развитие. TAP совместно с партнерами по программе сосредоточен на расширении спектра предоставляемых вариантов досуга в рамках Portugal Stopover. Например, теперь в программе появились серфинг и туры на винодельни.

Виза, багаж, страховка

При выходе в город действуют стандартные визовые правила страны, где сел самолет. Есть и исключения: проверить, нужна ли виза на время стоповера, можно в представительстве авиакомпании или на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта. За багаж переживать не нужно: если пересадка меньше 24 часов, его можно не получать. В остальных случаях на время прогулок по городу вещи оставляют в камере хранения аэропорта или берут с собой.

стоповер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дополнительная страховка на время стоповера пригодится, если пассажир делает долгую остановку и собирается заниматься спортом : кататься на лыжах, сноуборде или покорять волны на серфе. В остальных случаях обычной туристической страховки, которая оформляется для визы, будет достаточно. Если стоповер происходит в безвизовой стране, можно купить дополнительную страховку здоровья у авиакомпании при оформлении билета.

Turkish Airlines

Стоповер от Turkish Airlines — самый известный и популярный у путешественников. Предложения авиакомпании доступны для международного транзита при пересадке в Стамбуле от шести часов.

Условия:

— виза для выхода в город не нужна

— при пересадке от шести до 24 часов пассажиры получают бесплатную экскурсию по Стамбулу. После посадки нужно найти стойку Tour Istanbul и записаться в список экскурсантов. Расписание можно заранее узнать на сайте авиакомпании. Старт и окончание экскурсии — в аэропорту

стоповер Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Фото: Global Look Press/Moritz Wolf/imagebroker

— при пересадке от 20 часов полагается еще и отель в центре города : пассажирам эконом-класса — одна ночь в четырехзвездочной гостинице, пассажирам бизнес-класса — две ночи в пятизвездочной. Чтобы получить номер, нужно после покупки билета (не позднее, чем за три дня до вылета) написать письмо в авиакомпанию, в котором указать код бронирования, диапазон дат для размещения и свои контакты.

20161120_gaf_u40_225 Голубая мечеть Фото: Global Look Press/GTW/imagebroker hagia-sophia-1456918_1920 Cобор Святой Софии Фото: Pixabay 20160530_gaf_u40_198 Гранд-базар Фото: Global Look Press/Egmont Strigl/imagebroker istanbul-1094402_1920 Дворец Топкапы Фото: Pixabay 20181018_gaf_u40_391 Водохранилище Цистерна Базилика Фото: Global Look Press/Karl F. Schöfmann/imagebroker 20180620_gaf_u39_607 Галатская башня Фото: Global Look Press/Oliver Weiken/dpa

Топ-5 вещей, которые можно успеть сделать:

— пересчитать минареты собора Святой Софии и Голубой мечети

— заблудиться в торговых рядах Гранд-базара и всласть поторговаться

— погулять по садам дворца Топкапы и послушать истории о Роксолане

— спастись от жары в древнем подземном водохранилище Цистерна Базилика

— забраться на Галатскую башню и увидеть Стамбул во всей красе

Что поесть:

Начать можно с перекуса на Галатском мосту — балык-икмек (булка с поджаренной рыбой) подойдет идеально. В ресторанах старой части города подают национальные блюда: искендер-кебаб (мясо на лепешке с томатным и йогуртовым соусом), «турецкую пиццу» лахмаджун, тефтели кёфте и целый вагон сладостей на любой вкус от рахат-лукума до пахлавы.

стоповер Искендер-кебаб Фото: Depositphotos

Фидбэк:

— Я специально выбрала билет со стоповером в Стамбуле: отпуск планировался короткий, а впечатлений хотелось получить по максимуму, — рассказывает старший контент-менеджер Евгения. — Маршрут автобусной экскурсии проходит по старому городу так, чтобы можно было увидеть основные достопримечательности: Голубую мечеть, собор Святой Софии, площадь Султанахмет, Босфор и стены Феодосия. Гид рассказывает на английском языке, так как группы экскурсантов подбираются интернациональные. Нас накормили обедом, а также организовали трансфер из аэропорта и обратно. Очень много времени экскурсии посвящено Гранд-базару: мне кажется, что туристам было бы интереснее увидеть достопримечательности, а не лотки с товаром. Экскурсия насыщенная, поэтому тем, кто решит ее посетить, рекомендую выспаться. Стоповер — отличный вариант для первого знакомства с городом: если вас зацепит место, вернетесь позже, не зацепит — тоже ничего страшного, основное впечатление о достопримечательностях вы получите, и смело можете поставить галочку на карте.

— Я возвращался из Америки со стоповером в Стамбуле. Специально выбрал такой рейс, чтобы успеть перестроиться после разницы во времени: остановка длилась 37 часов, — делится своим опытом Артем, специалист по поддержке пользователей. — Авиакомпания предоставила мне трансфер в аэропорт и обратно и отель в центре. В турецкой столице я был впервые, маршрут помогли построить друзья — он проходил не только по основным достопримечательностям, но и через не самые популярные интересные места, недорогие магазины и местные вкусные ресторанчики. Опыт стоповера мне понравился, думаю, что буду советовать такие путешествия друзьям и с удовольствием воспользуюсь еще раз сам.

Finnair

Стоповеры в Хельсинки от Finnair — сравнительно недавняя история: программа StopOver Finland запустилась всего четыре года назад. Сервис создан национальным офисом по развитию туризма Visit Finland в партнерстве с авиакомпанией Finnair специально для повышения туристической привлекательности Финляндии. Увидеть эту привлекательность будет легко — аэропорт Хельсинки находится в получасе езды от центра города. Даже за короткую пересадку можно успеть познакомиться с финской столицей.

Условия:

— для выхода в город нужна шенгенская виза

— чтобы получить стоповер, нужно забронировать билет с разницей в датах прилета и вылета в Хельсинки. Услуга предоставляется бесплатно. Максимальная длина стоповера — не более пяти дней, минимальная — пять часов . Воспользоваться услугой StopOver Finland можно как в начале маршрута, так и на обратном пути, возвращаясь домой с пересадкой в Хельсинки

стоповер Музей муми-троллей в Тампере Фото: flickr.com/John Kannenberg

Топ-5 вещей, которые можно успеть сделать:

— посчитать ступеньки у Кафедрального собора и помахать рукой памятнику Александру II

— послушать орган и пение хора в церкви Темппелиаукио, вырубленной в скале

— съездить в гости к муми-троллям в Тампере

— поймать форель на рыбалке в Озерном краю

— увидеть северное сияние в Лапландии и познакомиться с финским Дедом Морозом Йоулупукки

стоповер Орган в церкви Темппелиаукио Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Günter Fischer

Сэкономить время на экскурсиях и билетах в музеи поможет туристическая Helsinki Card. Также можно приобрести турпакеты с трансфером из аэропорта и обратно у агентств-партнеров программы StopOver Finland: например, обзорная экскурсия от турагентства Now/here обойдется в €40, а поездка к северным оленям — в €190.

Что поесть:

Знаменитую финскую молочную уху калакейтто в Хельсинки подают почти в каждом кафе. Для уличного перекуса ищите фудтраки — самая большая их концентрация сосредоточена на Рыночной площади. На ужин можно запланировать поход в ресторан, где подают жареную оленину с клюквенным соусом или радужную форель в собственном соку.

стоповер Финская молочная уха калакейтто Фото: Depositphotos

Как бронировать:

— Всё чаще пассажиры используют стыковку, чтобы организовать дополнительное мини-путешествие и увидеть новый город (или даже несколько). Стоповер позволяет увеличить остановку в пути до нескольких дней, — говорит Мария Ануфриева, глава представительства Finnair в России.

Рейсы Finnair выполняются со стыковкой в аэропорту Хельсинки-Вантаа, и путешественники могут продлить эту пересадку, чтобы познакомиться со столицей Финляндии и с другими городами — в том числе и за Полярным кругом. Для этого необходимо забронировать авиабилет с разницей в датах прилета и вылета в Хельсинки. Сделать это можно в процессе бронирования билетов на сайте авиакомпании через функцию Stopover. Пассажирам необходимо указать город вылета, город назначения и количество дней, отведенных на стоповер в Хельсинки (не больше пяти).

Для того чтобы посетить Финляндию, всем туристам нужна действующая шенгенская виза. Других ограничений для путешественников нет — в том числе и по конечному пункту путешествия, то есть забронировать стоповер может человек, направляющийся хоть в Бангкок, хоть в Чикаго, хоть в Париж. При этом остановиться в Финляндии можно и на обратном пути, то есть уже возвращаясь домой с пересадкой в Хельсинки.

Air Astana

Казахстанский перевозчик уже четыре года предоставляет возможность пассажирам рейсов с международным транзитом воспользоваться программой «Стоповер Холидейс». При пересадке в Алматы или Нур-Султане можно всего за $1 получить номер в отеле категории 3–4*, завтрак и трансфер в аэропорт и обратно . Принять участие в программе можно при пересадке длительностью более 10 часов.

Условия:

— виза для выхода в город не нужна

— программа «Стоповер Холидейс» доступна для транзитных пассажиров «Эйр Астана», путешествующих в третью страну через Алматы или Нур-Султан (например, Москва–Алматы–Дели). Чтобы получить доступ к предложениям авиакомпании, необходимо забронировать стоповер минимум за четыре дня до прибытия в Астану или Нур-Султан. Это можно сделать, отправив письмо на адрес авиакомпании. Пребывание в гостинице можно продлить (доплата от $65).

стоповер Монумент Байтерек в Нур-Султане Фото: Global Look Press/Olga Kudriavtseva/Russian Look

Также пассажиры могут посетить с экскурсией Шымбулак, Большое Алматинское озеро, Соколиную ферму, Чарынский каньон, озеро Боровое и другие интересные места в Алматы или Нур-Султане. Цена для участников программы «Стоповер Холидейс» льготная, поэтому можно смело бронировать поездку для всей семьи.

Топ-5 вещей, которые можно успеть сделать:

— своими глазами увидеть главный символ Нур-Султана — монумент Байтерек

— познакомиться с казахской культурой в Центре ремесленников «Qazaq-oner»

— покататься на коньках на «Медео», самом высокогорном катке в мире

— полюбоваться архитектурой мечети Хазрет Султан

— погулять по набережной реки Ишим

Что поесть:

Оказавшись в Казахстане, нельзя не попробовать местные молочные продукты: кумыс, шубат, курт. Национальная казахская кухня очень сытная: в ресторане закажите баурсак (обжаренные в масле шарики теста) или бешбармак (баранина или конина с тонко раскатанным отварным тестом), и энергии хватит на весь день. Не забудьте запить трапезу казахским чаем со сливками или молоком. Для быстрого перекуса отлично подойдет самса, которую можно купить прямо на улице.

стоповер Бешбармак Фото: Depositphotos

Etihad Airways

Стоповер в Абу-Даби для транзитных пассажиров авиакомпания Etihad Airways запустила год назад. Программы стоповеров дают отличную возможность посетить один из самых динамично развивающихся городов мира с впечатляющей архитектурой, тематическими парками международного класса, великолепными пляжами и пейзажами пустыни.

Участие в программах «Две ночи по цене одной» или «Бесплатная остановка в Абу-Даби» возможно при пересадке от 18 часов. Ограничений по времени стыковки нет. Программа «Две ночи по цене одной» предполагает остановку в Абу-Даби до четырех дней. Etihad платит за одну ночь, остальные ночи оплачивает пассажир. Бесплатная остановка в Абу-Даби возможна на один–два дня, отель полностью оплачивает Etihad. Детали можно узнать на сайте авиакомпании.

Условия:

— для выхода в город гражданам РФ виза не нужна

— при пересадке от шести до 12 часов: доступ к полю для гольфа и бассейну в Yas Links Abu Dhabi ($40). Пассажиры могут добраться до острова Яс и Лувра Абу-Даби на бесплатном автобусе-шаттле из аэропорта . На городских бесплатных автобусах можно быстро добраться до центра города: остановки находятся рядом с зоной вылета.

стоповер Мечеть шейха Зайда Фото: Global Look Press/Norbert Eisele-Hein/imagebroker

— при пересадке от 18 часов: участие в программах «Две ночи по цене одной» (на срок до четырех дней) или «Бесплатная остановка в Абу-Даби» (одна или две ночи в подарок). Предоставляются номера в четырех- и пятизвездочных отелях мирового класса. Бронировать номера нужно на сайте авиакомпании не позднее чем за 72 часа (три дня) до заезда в отель. При бронировании нужно ввести номер билета.

Топ-5 вещей, которые можно успеть сделать:

— полюбоваться белоснежной мечетью шейха Зайда

— дать свободу эмоциям на аттракционах Ferrari World или Warner Brothers

— покататься на велосипеде по набережной Корниш

— отдохнуть от жары в торговом центре «Марина Молл» или на Центральном базаре

— прокатиться с водных горок в аквапарке Yas Water Park

Сохраняйте посадочный талон Etihad Airways: он представляет собой скидочную карту Extraordinary Abu Dhabi Pass, которая дает право на скидки до 25% при посещении достопримечательностей, ресторанов, кафе, спа-салонов, пляжей и магазинов города.

Что поесть:

Для легкого перекуса подойдет манакиш — лепешка с расплавленным сыром, оливками или фаршем и зеленью. В любом ресторане Абу-Даби можно найти отголоски национальной кухни: это блюда из баранины или ягнятины со специями, кебабы и множество разнообразных сладостей.

стоповер Манакиш Фото: Depositphotos

Ethiopian Airlines

Пожалуй, самый экзотический стоповер в этой подборке. Крупнейший авиаперевозчик Африки предлагает пассажирам транзитных рейсов с пересадкой экскурсию по Аддис-Абебе и ночь в отеле в центре города. Получить доступ к программам стоповера можно при пересадке от шести часов.

Условия:

— для выхода в город при транзите визу получать не нужно, но необходимо получить миграционную карту на стойках «Layover and Transfer»

— при транзите более шести часов: сити-тур по Аддис-Абебе, кофейная церемония и билет в национальный музей

— при пересадке более восьми часов: бесплатная остановка в отеле. Ваучер на отель нужно получить в аэропорту вылета (Домодедово) или прилета (Боле, на стойках «Layover and Transfer»)

стоповер Храм Святого Георгия Фото: flickr.com/Dave Proffer

Топ-5 вещей, которые можно успеть сделать:

— посетить Дворец Африки

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— сфотографироваться у памятника Александру Пушкину

— увидеть предметы быта древних людей в национальном музее Эфиопии

— вместе с гидом заглянуть на рынок Меркато и купить лучший эфиопский кофе

— зайти в коптский храм Святого Георгия.

Передвигаться самостоятельно по улицам Аддис-Абебы вполне безопасно, однако лучше воспользоваться услугами гида : так вы гарантированно не заблудитесь. Найти гида можно на стойках туристических агентств в аэропорту. При входе в храмы нужно соблюдать дресс-код.

стоповер Национальный музей Эфиопии Фото: Global Look Press/GTW/imagebroker

Что поесть:

Эфиопия славится своим кофе, поэтому прерываться на кофейную паузу, чтобы найти свой сорт, придется часто. В ресторанах можно попробовать и национальные блюда: доро-вотт (курицу в луковом соусе), тыббс (мясо в остром соусе) и ынджеру (блины из кислого теста с соусами).

Vietnam Airlines

Программа транзитного тура для пассажиров, следующих через Вьетнам в страны Юго-Восточной Азии и в Австралию, работает при пересадке от восьми часов в Ханое и от шести часов в Хошимине.

Авиакомпания Vietnam Airlines предоставляет сервис «Встреча и сопровождение», доступный и во внутренних аэропортах Вьетнама, как по прилету, так и во время вылета. Клиентам обеспечивают быструю регистрацию на рейс, сопровождают во время прохождения миграционного контроля, помогут получить багаж и даже донести его до выхода из терминала. Услуга доступна в аэропортах Ханоя, Хошимина и Дананга.

Условия:

— для выхода в город виза не нужна , так как пребывание в стране без визы возможно в течение 14 дней

— варианты транзитных туров можно посмотреть на сайте авиакомпании. Путешественникам, желающим воспользоваться услугой «Транзитный тур», предоставляется бесплатная экскурсия на английском языке с трансфером из аэропорта и обратно, обед или ужин, размещение в отеле — в зависимости от выбранного варианта и длительности стыковки. Тур нужно забронировать на сайте или в офисе авиакомпании не позднее, чем за 36 часов до вылета

стоповер Пагода на одном столбе Фото: Global Look Press/Stefan Auth/imagebroker

В Ханое туристам покажут традиционные деревни, старый квартал, пагоду на одном столбе, храм литературы и озеро Хоан Кием или мавзолей Хошимина. В Хошимине программа включает посещение пагоды Тьен Хау, собора Нотр-Дам де Сайгон, Музея последствий войны.

Топ-5 вещей, которые можно сделать за время стоповера:

— сравнить мавзолей Хошимина с мавзолеем Ленина

— удивиться красоте пагоды на одном столбе, которой в 2049 году исполнится 1000 лет

— выкроить время и съездить в бухту Халонг с тысячей островков, по которой снуют яркие лодочки-джонки

— полюбоваться витражами Нотр-Дам де Сайгон

— попробовать экзотические фрукты на рынке и примерить остроконечную шляпу

Что поесть:

Спринг-роллы, которые во Вьетнаме продают в многочисленных ресторанах на улицах города. Пообедать или поужинать супом фо — заодно выяснить, какая версия вам нравится больше (с курицей или говядиной). На сладкое — попробовать халву из маша или конфеты с дурианом.

стоповер Фото: Depositphotos

Tap Portugal

Программа Portugal Stopover — настоящий подарок для тех, кто давно мечтал побывать в Лиссабоне и Порту. Остановка возможна на срок от 24 до 120 часов (до пяти суток) без доплаты специального сбора за stopover к билету. Программа доступна на перелетах в третью страну, а также внутри Португалии на Мадейру, Азорские острова, в Фаро (регион Алгарве).

Условия:

— для выхода в город нужна шенгенская виза

— стоповер оформляется во время бронирования авиабилета (по тарифу в одну сторону и туда-обратно) на сайте авиакомпании. Участникам стоповера доступны специальные предложения, акции и скидки на услуги партнеров Portugal Stopover (рестораны, отели, музеи, экскурсионные услуги) — их можно забронировать через личный кабинет My Stopover на сайте TAP, который автоматически появляется после оформления стоповера. Для этого нужно указать номер действующего бронирования TAP, включающего остановку в Лиссабоне или Порту

стоповер Дворец Пена Фото: Global Look Press/Mara Brandl/magebroker

Топ-5 вещей, которые можно успеть сделать в Лиссабоне:

— посетить смотровые площадки «мирадоуру» Санта-Катарина или Сан-Педру-де-Алкантара

— посетить дворец Пена, дворец Кинта да Регалейра и замок Мавров в Синтре

— зачекиниться на самом западном мысе Евразийского континента — мысе Рока

— увидеть Лиссабонскую Ривьеру — Кашкайш и Эшторил

— попытаться пересчитать рыб в океанариуме Васко да Гама, приобретя билет со скидкой 20% по программе Portugal Stopover

Топ-5 вещей, которые можно успеть сделать в Порту:

— прогуляться по историческому центру Порту и вдоль берега реки Дору со стороны города Вила-Нова-да-Гайя, на котором размещаются подвалы для хранения портвейна

— изумиться красоте вокзала Сан-Бенту, чей холл украшен изразцовыми панно, а платформы выполнены из кованого железа

— сделать потрясающие фото с площади перед Кафедральным собором, откуда открывается панорамный вид на реку, ряды домов и противоположный берег

— отправиться на трамвае до устья реки Дору, где можно прогуляться и подышать морским воздухом

— отправиться на обзорную экскурсии на автобусе с панорамным обзором или в круиз «Шесть мостов» с 15% скидкой по программе Portugal Stopover

стоповер Вокзал Сан-Бенту Фото: Global Look Press/Wolfram Kastl/dpa

Что поесть:

Для перекуса отлично подойдет бутерброд франсезинья со сборной мясной начинкой, расплавленным сыром и томатным соусом. Непременно нужно попробовать пирожное из слоеного теста с кремом паштел-де-Белен в самой знаменитой паштеларии в Санта-Мария-де-Белен в Лиссабоне. Португальский ужин немыслим без морепродуктов, приготовленных на гриле или в традиционной сковороде. Выбирайте ресторан, где исполняют фаду (музыка, которая была признана ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества). Стоит посетить винные погреба и продегустировать португальское вино (красные сорта из Дору, Алентежу) и портвейн. Во время стоповера в Лиссабоне можно даже попасть на бесплатную дегустацию сорокалетнего портвейна Royal Oporto — подобных предложений у партнеров программы (магазинов, ресторанов, виноделен) масса. Все предложения доступны в мобильном приложении Portugal Stopover.