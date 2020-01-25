Солнечный круг: море, пальмы и грибы Коста-Бланки

Ежегодно около 80 млн человек (примерно 1 млн из них — россияне) приезжают в Испанию провести отпуск. Наши соотечественники пока чаще предпочитают север средиземноморского побережья — Коста-Браву, но всё больше проявляют интерес и к другим курортным регионам королевства. «Известия» отправились в Валенсию исследовать один из них, популярную и у самих испанцев Коста-Бланку, — и делятся впечатлениями.

Аликанте вдоль, поперек и по вертикали

Прилетев в аэропорт Аликанте, стоит потратить день на знакомство с самим городом — столицей Валенсийского сообщества. Люди жили здесь еще в III веке до нашей эры, так что исторических мест тут в избытке.

Но россиянин, прибывший на юг, первым долгом спешит, конечно, на пляж. Пляжи — в самом центре Аликанте, вдоль набережной, бесплатные, муниципальные. Окунувшись и обсохнув на Playa de Postiguet ,можно и прогуляться.

Гулять по Аликанте нужно вдоль, поперек и... вертикально. Если пойдете вдоль, от приморской площади Plaza Puerta del Mar, то, бросив взгляд на верфи с яхтами, сразу опустите глаза под ноги, на Эспланаду — она тут вымощена красивым мозаичным узором: создает иллюзию движения по волнам. Особенно любят так «гулять по воде» дети и туристы. Плиточное «море» с 1955 года ни разу всерьез не перекладывалось, а недавно его решили продлить от Эспланады к Музею парусного спорта.

Слева и справа по Эспланаде — сувенирная торговля, кафе и ресторанчики. А вечером тут можно застать какой-нибудь перформанс, затеянный, например, клоуном-одиночкой.

валенсия Фото: Константин Исааков

Обозначив перпендикуляр к Эспланаде, повернем в сторону торговой Рамблы. Побродив из любопытства по Центральному городскому рынку (не хуже Бокерии в Барселоне), стоит зайти на улицу Грибов. Это, впрочем, неофициальное название пешеходной зоны — формально это улица Сан-Франциско, но даже на картах города она помечена и как calle de las Setas. Всего 20 лет назад это был один из самых криминальных районов города, но в 2013 году власти затеяли реновацию, разогнали торговцев всякой дрянью и бродивших здесь стайками «девушек с пониженной социальной ответственностью», и вот результат: сейчас это любимое место прогулок с детьми, а грибы — вот такие красавцы.

валенсия Фото: Константин Исааков

После обеда — по музеям! Удивляет первый же: здание местной мэрии, Ayuntamiento, дворец XVIII века в стиле барокко, по величественным коридорам и залам которого можно прогуливаться без пропуска или билета. На входе вас встретит статуя святого Иоанна Крестителя работы самого Сальвадора Дали, а внутри — изысканные интерьеры и прекрасная живопись.

С именем святого связан и Museu de Fogueres. Он посвящен ежегодным карнавалам Fogueres de San Juan d’Alacant, проходящим здесь в День святого Иоанна (24 июня) с 30-х годов XX века. К этому дню местные жители изготавливают множество ярко раскрашенных скульптур из пенопласта — каждая воплощает какой-то порок, подчас в конкретном образе кого-то из известных горожан. Пороки подлежат публичному сжиганию в финале празднества, но некоторые фигуры удостаиваются чести быть сохраненными в музее.

валенсия Фото: Константин Исааков

Третий музей — совсем о другом: об отваге современных мореплавателей. Это Музей парусного спорта (The Ocean Race). Он посвящен стартующим из Аликанте командным кругосветным регатам на яхтах класса Volvo Ocean 65, которые проводятся с 1973 года. Участвуют в них люди удивительной силы духа и выносливости, причем порой целыми семьями.

Подивившись энтузиазму современных Магелланов, самое время перейти на вертикальный вектор и подняться в кабине скоростного лифта на вершину скалы, где в районе Santa Cruz расположен Замок святой Варвары. Снизу вверх он смотрится величественно.

валенсия Фото: Константин Исааков

Вблизи же это несколько небольших и уютных средневековых строений, в каждом из которых — мини-музей. Есть тут и аутентичные улочки: нырнешь под арку, а там что за тень мелькнула? Монах-францисканец? Или юная сеньорита, спешащая на тайное свидание? Самое место дать волю воображению!

Фантазии сеньора Сарагосы

Воображение — штука полезная. Вот был бы Педро Сарагоса, в середине ХХ века — мэр небольшого приморского городка Бенидорм, обычным чиновником, лишенным фантазии, то и не было бы в Валенсии сегодня одного из самых популярных в мире курортов. Даже несмотря на многовековую историю, восходящую к III веку до нашей эры, и отменную пляжную линию.

Возглавив мэрию, сеньор Сарагоса сначала придумал свой туристический город, а затем и стал его создавать: наладил водоснабжение, пригласил турфирмы, заключил договоры с немецкими и скандинавскими авиакомпаниями. Но нужен был прорыв.

Фото: commons.wikimedia.org Педро Сарагоса Ортс был мэром Бенидорма с 1950 по 1967 год

Первый случился в 1953 году, когда Педро Сарагоса пробился на прием к диктатору Франко с шокирующей для благочестивой Испании идеей: давайте разрешим девушкам на пляжах Бенидорма носить бикини! Надо заметить, что смелые купальники в те годы могли привести к аресту не только в тоталитарной Испании, но и в демократических США. Но Сарагоса добился разрешения! Стали заглядывать первые туристы (и туристки) из Британии. Но этого было мало. Нарядив семейство из Швеции в традиционные костюмы, неугомонный мэр стал возить их по европейским аэропортам с табличкой «Эта северная семья едет отдыхать на побережье Бенидорма».

Последняя «перпендикулярная» идея пришла Сарагосе в компании друзей: попивая отменное местное вино, они размышляли, что отелей в городе маловато, а у моря и без того тесно. Расширяться вглубь? Но там горы и до пляжей далеко. « А давайте построим небоскребы — как в Америке!» — вдруг осенило мэра. В результате и появился современный вертикальный Бенидорм, где над старыми кварталами возвышаются отели-гиганты, такие же торговые и деловые центры, кстати, совсем не уродуя архитектурный облик города.

валенсия Фото: Константин Исааков

Вот как это ныне выглядит он со смотровой площадки на 45-м этаже самого крупного здесь отеля Gran Hotel Bali.

Бенидорм любят семейные туристы. Здесь ухоженные песчаные пляжи с безопасным, плавным входом в воду, что важно для детей, с которыми к тому же есть и где погулять.

Например, в парке Terra Natura. Первый павильон здесь, правда, на любителя — в больших аквариумах зрителя встречают устрашающего вида змеи, ядовитые жабы, хищная саранча, рептилии.

Но под открытым небом в Terra Natura бродят и более симпатичные зверюги.

валенсия Фото: Константин Исааков

В Бенидорме много вкусностей. Стоит посвятить один из вечеров дегустации тапас в Tapería Aurrera, что в прогулочной зоне (в этот день лучше не обедать). Кстати, ночной Бенидорм активен практически до рассвета и, что интересно, в любой день недели. А поутру — легкий (если вовремя остановиться) завтрак: чуррос с шоколадом.

Если вы в Бенидорме хотя бы на 2–3 дня, непременно возьмите в аренду машину (впрочем, можно и автобусом 016) и прокатитесь в Гуадалест. Место живописнейшее: пейзажи, лавки местной продукции (сладкоежкам держать себя в руках!), уютные кафе и множество маленьких музейчиков.

валенсия Набережная Бенидорма Фото: Константин Исааков валенсия Парк Terra Natura Фото: Константин Исааков валенсия Кухня ресторана Churrería Rafael Фото: Константин Исааков валенсия Чуррос с шоколадом Фото: Константин Исааков валенсия Гуадалест Фото: Константин Исааков валенсия Museo Microgigante Фото: Константин Исааков

Museo Microgigante — авторский музей художника Мануэля Усса. Посетителей встречает жена мастера, очень эмоционально сетующая, что ее немолодого супруга никакими криками ¡Manuel, tu sopa favorita se está enfriando! не оторвешь от работы: целыми днями мастерит то скульптуры-громадины, то вот эти микроскопические, филигранные работы, которые можно разглядеть лишь в специальную лупу.

Красота в глазах смотрящего

Было бы большой ошибкой, приехав на Коста-Бланку, не свернуть на денек-другой в сторону от побережья — в Эльче.

Многие наверняка слышали или читали о Даме из Эльче. Эта каменная скульптура IV века до нашей эры была найдена в 1897 году. Вероятнее всего, она использовалась в качестве погребальной урны. Оригинал сейчас хранится в Национальном археологическом музее в Мадриде, а в Эльче — множество копий: они вас встретят прямо на улицах города.

Но есть тут и Музей Дамы из Эльче — на территории археологических раскопок Alcudia.

валенсия Фото: Константин Исааков

Эльче известен как город пальм. Его население — около 240 тыс. человек, а пальм по городу — примерно 260 тыс., больше, чем жителей. Пальмы вдоль улиц, в Садах Huerto del Cura (с интереснейшим, кстати, музеем), в городском Ботаническом саду, в муниципальном парке. Словом, Эльче и есть город-сад — пальмовый.

Интересно будет заглянуть в Базилику святой Марии, где показывают фотографии и видео про проводимую ежегодно 14–15 августа в этих стенах Мистерию Эльче, рассказывающую об Успении, Вознесении и Короновании Богоматери, которую разыгрывают тут с XV века и до наших дней дети (причем только мальчики, не нарушая традиции средневекового театра).

валенсия Музей Дамы из Эльче Фото: Константин Исааков валенсия Сады Huerto del Cura Фото: Константин Исааков валенсия Museo Escuela de Pusol Фото: Константин Исааков валенсия Этнографический музей при школе маленькой деревушкиПусоль рядом с Эльче Фото: Константин Исааков валенсия Фото: Константин Исааков валенсия Природный парк El Hondo Фото: Константин Исааков

Museo Escuela de Pusol — Этнографический музей при школе маленькой деревушки Пусоль рядом с Эльче, существующий с 1969 года, в 2009 году был включен в наследие ЮНЕСКО. Разнообразная его экспозиция посвящена культурным и бытовым традициям этих мест и, поверьте, не уступает по насыщенности и яркости подачи множеству подобных музеев, которые я посещал в разных странах. Экскурсии наряду со взрослыми проводят и сами школьники, дети из деревни Пусоль: каждый день дежурят два маленьких гида.

И совсем неподалеку — природный парк El Hondo. Кому-то он будет интересен тем, что здесь можно встретить десятки видов птиц. Но многих наверняка поразит красота болот и солончаков — будто попадаешь на Землю в момент зарождения жизни на планете.

Валенсия, впрочем, и есть сама жизнь, которая кипит здесь, не умолкая, днем и ночью.