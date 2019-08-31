Некоторые любят погорячее: как живется в самом жарком месте планеты

Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Впадина Данакиль в северной части Афарской котловины на границе Эфиопии и Эритреи считается самым жарким местом планеты: температура никогда не опускается здесь ниже 34 градусов даже зимой. Здесь почти никогда не идут дожди и почти отсутствует растительность, но люди все же смогли адаптировать к жизни даже в этом настоящем аду на земле. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Странные вулканические пейзажи привлекают в это оторванное от цивилизации место западных туристов
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Bernd Bieder
Впадина расположена на 125 метрах ниже уровня моря и является не только самым жарким, но и одним из самых низколежащих мест Земли
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Bernd Bieder
Дремлющий вулкан Даллол дает жизнь нескольким сернистым источникам с целебной (но, увы, не пригодной для питья) водой
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Фото: Getty Images/Anthony Pappone
В Данакиле живут преимущественно представители народности афар. Они и сегодня сохраняют традиционный уклад, занимаясь добычей соли
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Фото: Getty Images/Carl Court
По мнению антропологов, именно в этих местах находится прародина человечества. В 1974 году в Данакиле были найдены останки знаменитого австралопитека Люси
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Gilles Barbier
Действующий вулкан Эртале — единственный в мире, обладающий сразу двумя лавовыми озерами (и один из пяти, у которых вообще есть подобный «аксессуар»)
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Фото: Getty Images/Carl Court
Эти странные «таблички» — не что иное, как каменная соль, добываемая в Данакиле
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Фото: Getty Images/Carl Court
Добыча соли, как и столетия назад, ведется вручную, при помощи самых примитивных инструментов и приспособлений, прямо под палящим солнцем
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Фото: Getty Images/Carl Court
Кристаллы соли быстро покрывают и убивают чахлую растительность, с трудом пробивающуюся сквозь иссушенную почву Данакиля
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Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Верблюд остается главным помощником и кормильцем жителей этих мест
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