Некоторые любят погорячее: как живется в самом жарком месте планеты

Впадина Данакиль в северной части Афарской котловины на границе Эфиопии и Эритреи считается самым жарким местом планеты: температура никогда не опускается здесь ниже 34 градусов даже зимой. Здесь почти никогда не идут дожди и почти отсутствует растительность, но люди все же смогли адаптировать к жизни даже в этом настоящем аду на земле. Подробности — в фотогалерее «Известий»