Смерть ей к лицу: черные деревья и красный песок Мертвой долины

В каких-то 300 км от столицы Намибии Виндхука расположена удивительная по своей красоте, но абсолютно безжизненная долина, справедливо называемая Мертвой. «Известия» подготовили галерею видов этого странного и завораживающего места
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Harry Laub
По мнению ученых, когда-то на месте долины был цветущий оазис, но около 900 лет назад дюны перекрыли доступ воде и долина начала умирать
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Norbert Schuster
Красный цвет песка обусловлен высоким содержанием в нем железа
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Фото: Global Look Press/Arco Images GmbH/Mueller, R.
Пегие вороны — одни из немногих живых существ, постоянно обитающих в Мертвой долине
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Harry Laub
Эти «верблюжьи акации» умерли несколько столетий назад, но благодаря постоянной жаре и чрезмерной сухости их стволы не гниют
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Фото: Global Look Press/dpa/Zentralbild/Matthias Toedt
Посетить Мертвую долину можно, заказав экскурсию или самостоятельно, но только в светлое время суток и строго следуя установленным указателям для туристов
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Markus Obländer
Температура днем доходит до 50 градусов по Цельсию
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Martin Moxter
Высота дюн в долине достигает 300–400 м. Они считаются одними из самых высоких в мире и окружают глинистый котлован, в котором когда-то была плодородная почва
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Moritz Wolf
В долине практически не бывает ветреных дней
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Ingo Schulz
Мертвая долина расположена на территории национального парка Намиб-Науклюфт и охраняется государством
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