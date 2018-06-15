Гиганты Африки

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Как живут и умирают баобабы
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Xinhua/Li Jing
Баобабы встречаются в основном в тропической Африке, причем растут они только в сухих саваннах. Известны в первую очередь впечатляющим обхватом ствола, а еще необычной формой листьев, немного напоминающей клен или каштан
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Фото: Global Look Press/Pete Oxford
Диаметр ствола у них в среднем достигает 8 м, а высота — 15–25 м. Но есть и исключения — так, у погибшего недавно баобаба Панке он составлял 25,5 м, притом что высота дерева не превышала 15 м
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Фото: Getty Images/Harry Hook
Баобабы считаются долгожителями, хотя установить их точный возраст очень трудно — у них нет древесных колец, поэтому потребуется проведение сложного анализа. В среднем большинство баобабов, по мнению ученых, живет около тысячи лет
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Фото: Getty Images/Dennis Jones
Одна из главных причин их долгожительства — способность адаптироваться практически к любым условиям. Например, зимой они не только сбрасывают листья, но и уменьшаются в объеме, чтобы сохранить энергию. Кроме того, баобабы способны быстро восстанавливать содранную кору, плодоносят даже с высохшим или пустым стволом, а срубленное дерево легко может снова пустить корни
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Фото: Getty Images/Randy Plett
Неудивительно, что в мифологии большинства африканских народов баобабы считаются символом жизни. Еще их часто называют хранителями земли. Правда, не все из них настолько велики — на то, чтобы достичь впечатляющих размеров, у деревьев уходят сотни, если не тысячи лет. На фото: урок в школе в племени масаи, который проходит у подножия баобаба
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Фото: Getty Images/Ariadne Van Zandbergen
Баобабы незаменимы в хозяйстве местных жителей: из их коры изготавливают волокно для плетения сетей, веревок или циновок, оставшаяся от нее зола часто используется в медицинских целях. Порошок из высушенной мякоти его плодов используют для приготовления лимонада, а еще высушенные орехи нередко жгут, чтобы отогнать комаров и других насекомых. На фото: охотник народа Хадза отдыхает во время охоты внутри ствола
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Фото: Getty Images/Ingetje Tadros
В сыром виде мякоть плодов баобаба по вкусу напоминает имбирь — местные говорят, что она прекрасно снимает усталость. Кроме того, плоды богаты витаминами B и C
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Фото: Getty Images/Christian Kober
Особенно их ценят обезьяны, так что в Африке баобаб также известен как «обезьянье хлебное дерево»
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Фото: Getty Images/Paul Souders
Жители Мадагаскара считают баобаб своим национальным деревом
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Фото: Getty Images/Rafi Ben-Shahar
Когда баобаб умирает, он высыхает изнутри — в один момент величественный гигант просто оседает вниз, превратившись в кучу трухи
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Фото: Getty Images/Gabrielle Therin-Weise
Именно это, говорят ученые, в течение последних лет произошло со многими тысячелетними деревьями, которые они исследовали
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В Африке в течение последних 12 лет погибли сразу несколько самых старых и крупных баобабов. Некоторые из них входили в число самых старых деревьев на земле в принципе — возраст долгожителей составлял от 1 тыс. до 2,5 тыс. лет. Ученые, обнаружившие печальную статистику, бьют тревогу и утверждают, что вообще-то баобабы — одни из самых живучих представителей растительного мира на Земле. Что вообще мы знаем об африканских гигантах — в галерее портала iz.ru
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