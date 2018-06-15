Гиганты Африки

В Африке в течение последних 12 лет погибли сразу несколько самых старых и крупных баобабов. Некоторые из них входили в число самых старых деревьев на земле в принципе — возраст долгожителей составлял от 1 тыс. до 2,5 тыс. лет. Ученые, обнаружившие печальную статистику, бьют тревогу и утверждают, что вообще-то баобабы — одни из самых живучих представителей растительного мира на Земле. Что вообще мы знаем об африканских гигантах — в галерее портала iz.ru