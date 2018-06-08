Достояние республики

Одна из главных достопримечательностей Карелии — Валаамский монастырь, расположенный на одноименном архипелаге
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В местных лесах — множество небольших рек и озер. Но правит бал тут знаменитое Ладожское озеро. Благодаря его размерам и своенравному характеру, Ладогу нередко сравнивают с морем
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Приехав сюда, обязательно стоит посмотреть знаменитые Ладожские шхеры: район озера, который славится живописными каменистыми берегами и отвесными скалами
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Еще одна архитектурная достопримечательность Карелии — ансамбль деревянного зодчества Кижи, построенный в XVIII-XIX веках
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Любимый туристами парк Рускеала — большое озеро, возникшее на месте бывшего мраморного каньона. По нему, кстати, можно покататься на лодке
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Еще одна жемчужина Рускеалы — расположенные здесь равнинные водопады
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Посмотреть также стоит на водопад Белые мосты — самый высокий в Северном Приладожье. Водопад особенно хорош весной, когда из-за таяния снега потоки воды здесь особенно мощные, но и в любое другое время года он выглядит впечатляюще
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Помимо архитектуры и природы, есть в Карелии и собственный символ среди представителей животного мира. В мае на скалистых берегах Валаамского архипелага можно увидеть обаятельную ладожскую нерпу — тюлени выбираются на сушу, чтобы погреться
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Один из главных аттракционов парка Рускеала — пещеры, оставшиеся с тех времен, когда здесь добывали мрамор. Сегодня по ним проводят специальные лодочные экскурсии. Кстати, понравится любителям пещер и в районе тех самых Ладожских шхер
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В пятницу, 8 июня, в Карелии празднуют день образования республики. Сегодня эти северные земли неизменно попадают на верхние строчки туристических рейтингов всех видов и мастей. Люди едут сюда за тишиной вековых сосновых лесов и простором Ладожского озера. Самые известные природные и рукотворные достопримечательности Карелии — в галерее портала iz.ru
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