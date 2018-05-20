Течет река Волга

20 мая в России отмечается День Волги. В 2008 году ЮНЕСКО внесла эту дату в международный экологический календарь для привлечения внимания к проблемам сохранения экосистемы одной из самых больших рек в мире. Волжские пейзажи и жизнь на берегах великой реки — в галерее портала iz.ru