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Течет река Волга

Удивительные пейзажи самой крупной реки в Европе
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Рыбак на Волге недалеко от города Плеса
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Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис
Затопленная колокольня Никольского собора на искусственном острове Угличского водохранилища близ города Калязин
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Фото: Global Look Press/Vladimir Smirnov
Вечер на набережной в Кинешме
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Вид на набережную и кремль в Нижнем Новгороде
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Фото: ТАСС/Сергей Метелица
Закат над Волгой, Ярославская область
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Теплоходы на реке в Ивановской области
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Фото: Global Look Press/Alexandr Liskin
Судоводитель речного транспорта
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Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
Рыбак в дельте Волги в Астраханской области
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Фото: ТАСС/Николай Мошков
Волга в районе деревни Бахмут недалеко от Нижнего Новгорода
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Вознесенский Оршин женский монастырь, расположенный в Тверской области при впадении в Волгу реки Орша
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Художник рисует пейзаж на берегу в Плесе
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Фото: Global Look Press/Nikolay Titov
Купание в реке вблизи Саратова
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Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
Волжский пейзаж в Казани
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20 мая в России отмечается День Волги. В 2008 году ЮНЕСКО внесла эту дату в международный экологический календарь для привлечения внимания к проблемам сохранения экосистемы одной из самых больших рек в мире. Волжские пейзажи и жизнь на берегах великой реки — в галерее портала iz.ru

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