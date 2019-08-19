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Пахучий дом: как живется в крупнейших трущобах Африки

В Кибере можно снять жилье за $6 в месяц и построить собственный бизнес
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Трущебы Кибера, Кения
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Кибера — крупнейшие городские трущобы в Африке. В районе, расположенном всего в 6 км от центра Найроби, столицы Кении, живет более 1 млн человек. Большинство — в условиях крайней нищеты, зарабатывая менее $1 в день. В конце XIX века, при британцах, здесь селились солдаты колониальной армии африканского происхождения, которые не имели права жить в городе, а также мигранты, которые могли снять здесь дешевое жилье. С начала XX века власти предпринимали неоднократные попытки расселить жителей трущоб и снести их, однако все они были неудачными. Сейчас Кибера продолжает разрастаться — за счет жителей сельской местности, которые приезжают в столицу в поисках работы и лучшей жизни
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Трущебы Кибера, Кения
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
В этом районе можно найти жилье за $6 в месяц. Самые предприимчивые неплохо устраиваются: заработав немного денег, открывают свое дело или становятся домовладельцами. С одного дома арендодатель может получать по несколько сотен долларов в месяц
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Трущебы Кибера, Кения
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
У 28-летнего Сайтото Моллера свой бизнес: он продает древесный уголь
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Трущебы Кибера, Кения
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Женщина торгует сушеной рыбой
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Трущебы Кибера, Кения
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Donwilson Odhiambo
Есть здесь и собственное производство алкогольной продукции
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Трущебы Кибера, Кения
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Самый популярный напиток в трущобах — бусаа, его делают из сорго, кукурузы или проса. В полдень местные жители собираются в любимом заведении Mderema Busaa Club
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Трущебы Кибера, Кения
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Donwilson Odhiambo
Алкоголизм — большая проблема, особенно среди женщин. Это приводит к возникновению серьезных заболеваний и повышению смертности, дети часто остаются сиротами
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Трущебы Кибера, Кения
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Трущобы живут по своим законам, полицейские сюда не заглядывают. Здесь процветает криминал, сексуальное насилие, в том числе групповое и в отношении детей
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Трущебы Кибера, Кения
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
У женщин часто возникают нежелательные беременности, широко распространен СПИД
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Трущебы Кибера, Кения
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Тем не менее в Кибере есть начальная школа для детей
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Трущебы Кибера, Кения
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Земля, на которой разрастаются трущобы, принадлежит государству. Но здесь отсутствуют канализация, водопровод, электричество. Вся округа завалена мусором. Некоторые местные жители нелегально подключаются к электросетям, воду покупают у перекупщиков или черпают в местной реке, куда сливают отходы
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Трущебы Кибера, Кения
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Каждые два часа через Киберу, которая и выросла на железнодорожных путях, проходит поезд. Под его колесами часто гибнут люди, так как дома и магазины расположены всего в паре метров от рельсов. Однако все предложения о переселении жители отвергают — боятся потерять жилье и налаженный бизнес
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