Пахучий дом: как живется в крупнейших трущобах Африки

Кибера — крупнейшие городские трущобы в Африке. В районе, расположенном всего в 6 км от центра Найроби, столицы Кении, живет более 1 млн человек. Большинство — в условиях крайней нищеты, зарабатывая менее $1 в день. В конце XIX века, при британцах, здесь селились солдаты колониальной армии африканского происхождения, которые не имели права жить в городе, а также мигранты, которые могли снять здесь дешевое жилье. С начала XX века власти предпринимали неоднократные попытки расселить жителей трущоб и снести их, однако все они были неудачными. Сейчас Кибера продолжает разрастаться — за счет жителей сельской местности, которые приезжают в столицу в поисках работы и лучшей жизни