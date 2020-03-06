Эрдоган посетит Брюссель 9 марта на фоне миграционного кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Брюссель 9 марта в связи с миграционным кризисом в Сирии. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщила администрация турецкого лидера.

«Наш президент планирует 9 марта посетить Брюссель с однодневным визитом», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых он сообщил о необходимости пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам из-за того, что оно не выполняется.

Ранее сразу несколько стран ЕС обвинили Анкару в шантаже Европы наплывом мигрантов. О давлении со стороны Турции заявили в Евросовете, Австрия уличила Анкару в использовании мигрантов в качестве оружия и заподозрила в поддержке мигрантов в их стремлении пересечь границы ЕС. Во Франции использование Турцией темы мигрантов для давления на Европу называли недопустимым и предлагали направить помощь Греции и Болгарии. В открытом шантаже турецкие власти обвинил президент Сирии Башар Асад.

Эрдоган неоднократно грозил открыть границы, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную еще в марте 2016 года. Тогда стороны согласовали план по борьбе с миграционным кризисом, в который входит оказание материальной помощи на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных сирийских мигрантов из Турции.

В конце февраля турецкие власти заявили, что больше не в состоянии сдерживать поток беженцев, которых насчитывается не менее 3,7 млн. В тот же день к границе с Грецией двинулись несколько тысяч мигрантов. Правоохранители уже неоднократно пресекали попытки беженцев нарушить границу, последняя произошла 4 марта.