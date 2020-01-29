В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны не вызывают ничего, кроме сожаления, заявил 29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли украинский лидер приглашен на торжества по случаю 75-летия Великой Победы в Москве, представитель Кремля заявил, что ему «нужно это уточнить».

«Я могу лишь повторить, что подобные высказывания, кроме сожаления и непонимания, ничего не вызывают. Всё остальное подлежит уточнению», — сказал он.

27 января в ходе визита в Польшу украинский лидер сказал, что ко Второй мировой войне привел «сговор тоталитарных режимов» и Польша первой из стран почувствовала это на себе. При этом, говоря об освобождении советскими войсками лагеря смерти Аушвиц (Освенцим), он не стал упоминать ни СССР, ни солдат Красной армии, но рассказал об участии в операции украинцев.

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал заявления Зеленского «провалом спичрайтеров», отметив, что авторы не адаптировали речь под произносящего ее — дед Зеленского являлся ветераном Великой Отечественной войны.

Доктор исторических наук, профессор Военного университета Министерства обороны РФ Юрий Рубцов назвал речь Зеленского политически ангажированной. В разговоре с «Известиями» он напомнил, что первой жертвой гитлеровской агрессии была не Польша — сначала Германия включила в свой состав Австрию, после чего поглотила Чехословакию.

О том, что Россия направит президенту Украины приглашение на празднование 75-летия Победы в ВОВ, в Москве стало известно в августе. Сам Зеленский официально не подтверждал и не опровергал факта своего визита в Москву 9 мая.