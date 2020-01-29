Прямой эфир

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал o якобы состоявшейся во Львовe перед началом Второй мировой войны встречe советского лидерa Иосифa Сталинa с главой фашистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом политик заявил в эфирe программы «60 минут» на Первом каналe.

Варшавская секта: как Польша переписывает историю Второй мировой войны
Соседи стараются забыть о еврейских погромах, захвате чужих земель и союзе с Гитлером

Кравчук попытался объяснить недавнее заявление украинского президентa Владимирa Зеленскогo, в котором он вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой на CCCP.

По словам первого президента Украины, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между Советским Союзом и Германией. «Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — сказал Кравчук, не уточнив, где он почерпнул эту информацию.

Это утверждение вызвало недоумение у ведущих программы. Евгений Попов переспросил у экс-президента Украины, что он имел в виду, но тот проигнорировал вопрос и заявил, что Гитлеру «развязали руки» вместо того, чтобы остановить его, передает «РИА Новости».

«А потом Гитлер обратил всё против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны», — сказал Кравчук.

В последнее время в Киеве и Варшаве всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, упрекая Москву в «неверном» видении истории. Так, замглавы украинского МИДа Василий Бондар обвинил Москву в краже «истории Украины — Руси» и приписывании себе «чужих побед». Лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал потребовать от России выплат за Вторую мировую, «оккупацию в прошлом веке» и якобы причитающиеся Киеву части Алмазного фонда.

Также в январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии» и заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены. Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
В Кремле ответили на слова Зеленского о развязывании СССР Второй мировой войны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020