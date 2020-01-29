Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал o якобы состоявшейся во Львовe перед началом Второй мировой войны встречe советского лидерa Иосифa Сталинa с главой фашистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом политик заявил в эфирe программы «60 минут» на Первом каналe.

Кравчук попытался объяснить недавнее заявление украинского президентa Владимирa Зеленскогo, в котором он вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой на CCCP.

По словам первого президента Украины, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между Советским Союзом и Германией. «Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — сказал Кравчук, не уточнив, где он почерпнул эту информацию.

Это утверждение вызвало недоумение у ведущих программы. Евгений Попов переспросил у экс-президента Украины, что он имел в виду, но тот проигнорировал вопрос и заявил, что Гитлеру «развязали руки» вместо того, чтобы остановить его, передает «РИА Новости».

«А потом Гитлер обратил всё против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны», — сказал Кравчук.

В последнее время в Киеве и Варшаве всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, упрекая Москву в «неверном» видении истории. Так, замглавы украинского МИДа Василий Бондар обвинил Москву в краже «истории Украины — Руси» и приписывании себе «чужих побед». Лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал потребовать от России выплат за Вторую мировую, «оккупацию в прошлом веке» и якобы причитающиеся Киеву части Алмазного фонда.

Также в январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии» и заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены. Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.