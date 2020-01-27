На Украине потребовали от РФ репараций и часть Алмазного фонда

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал власти страны последовать примеру Польши и стран Прибалтики и потребовать с России выплат, в том числе за Вторую мировую войну и якобы причитающиеся Киеву части Алмазного фонда.

В своем Telegram-канале он написал 27 января, что «Московия должна нам как никому», «только власти Украины даже не заикаются об этом».

«И не только за Вторую мировую. А за оккупацию в прошлом веке. За раскулачивание и коллективизацию, за три голодомора и десятки миллионов уничтоженных украинцев. За украденные из Ощадбанка сбережения, за причитающиеся нам части Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР», — написал он.

При этом Тягнибок не упомянул, что после распада СССР Россия взяла на себя долговые обязательства всех входивших в Советский Союз республик, в том числе Украины.

Украинские власти Тягнибок обвинил в заигрывании и наращивании торговых отношений «с врагом», добавив, что «украинцы возьмут свое», так как «требования к РФ не имеют срока давности».

В последнее время власти Польши всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в развязывании Второй мировой войны. Так, 21 января в журнале Politico была опубликована статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в которой он обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии» и заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима сильно преувеличены.

Через несколько дней лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Репараций Варшава требует и от Берлина.

Громкие заявления делают и на Украине. Так, замглавы украинского МИДа Василий Бондар обвинил Москву в краже «истории Украины — Руси» и приписывании себе «чужих побед».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила сокращать мифологизм «Украина-Русь» до «Укрусь» или «Русукра», а российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что не только «Украины — Руси» не существовало, но и просто Украины как понятия во времена Русского царства.