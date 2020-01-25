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Пушков высмеял заявление Киева о «краже» Россией истории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Украинские власти, как и прежде, продолжают жить бездумными надеждами и мифам, заявил 25 января глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Так сенатор прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия «демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси».

«Украина то рвется вступать в ЕС «вместо» Британии, то «обогащает» мировую историю выдуманной «Украиной-Русью», — написал Пушков в Twitter, напомнив о недавнем предложении президента Украины Владимира Зеленского взять Киев в ЕС после выхода Британии.

Сенатор указал, что не только никакой «Украины-Руси» в помине не было, но и просто Украина как понятие не существовала во времена, когда уже было Русское царство.

«В Киеве продолжают жить бездумными надеждами и мифами, как и прежде», — подытожил он.

Заявление Боднара прозвучало в качестве поддержки позиции Польши, которая обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с Германией.

Украинский замминистра также заверил, что Москва пытается «вбить клин» между Варшавой и Киевом и перекладывает на других ответственность «за свои преступления».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова Боднара и предложила Украине сокращать мифологизм «Украина-Русь» до «Укрусь» или «Русукра».

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