Захарова ответила на обвинения РФ в попытках рассорить Польшу и Украину

Россия хочет «вбить клин» не между Украиной и Польшей, а в «преступное переписывание истории». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о роли СССР во Второй мировой войне.

«Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи», — написала Захарова в Facebook. Она предложила МИД Украины в дальнейшем для удобства сокращать название «данного мифологизма»: Укрусь или Русукра.

Ранее 25 января Боднар поддержал Польшу, обвинившую СССР в развязывании Второй мировой войны. Он заявил, что Россия «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает на других ответственность за преступления», а также «издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси».

В последнее время Варшава всё чаще делает резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории.

21 января в журнале Politico была опубликована статья премьер-министра Польши, в которой он обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены.

Материал вызвал возмущение как исторического сообщества и официальных ведомств России, так и ветеранов Великой Отечественной войны. Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.