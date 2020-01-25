Киев обвинил Москву в краже истории «Украины - Руси»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар поддержал Польшу, обвинившую СССР в развязывании Второй мировой войны. Об этом 25 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интернет-газету «Зеркало недели».

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины – Руси», — заявил замминистра.

Как передает Газета.ru, Боднар также выразил поддержку польскому сейму, отметив, что Россия «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает на других ответственность за преступления».

В последнее время Варшава всё чаще делает резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории.

21 января в журнале Politico была опубликована статья премьер-министра Польши, в которой он обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены.

Материал вызвал возмущение как исторического сообщества и официальных ведомств России, так и ветеранов Великой Отечественной войны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.