В Кремле ответили на слова Зеленского о развязывании СССР Второй мировой войны

Москва категорически не согласна с позицией президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны, считает подобные заявления ошибочными и не приемлет их. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 28 января.

«Он (Зеленский. — Ред.) солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, версией польского руководства. Точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов граждан стран СНГ, чьи родственники отдали жизни за освобождение Европы от фашизма, в том числе и Польши», — сказал он.

Также Песков отметил, что подобное высказывание «вряд ли сочетается с верой и убеждениями» украинских граждан.

Речь идет о заявлении Зеленского, сделанном им во время визита в Польшу 27 января. Украинский лидер сказал, что ко Второй мировой войне привел «сговор тоталитарных режимов» и Польша первой из стран почувствовала это на себе. При этом, говоря об освобождении советскими войсками лагеря смерти Аушвиц (Освенцим), он не стал упоминать ни СССР, ни солдат Красной армии, но рассказал об участии в операции украинцев.

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал заявления Зеленского «провалом спичрайтеров», отметив, что авторы не адаптировали речь под произносящего ее — дед Зеленского являлся ветераном Великой Отечественной войны.

Доктор исторических наук, профессор Военного университета Министерства обороны РФ Юрий Рубцов назвал речь Зеленского политически ангажированной. В разговоре с «Известиями» он напомнил, что первой жертвой гитлеровской агрессии была не Польша — сначала Германия включила в свой состав Австрию, после чего поглотила Чехословакию.

В последнее время в Киеве и Варшаве всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, упрекая Москву в «неверном» видении истории. Так, замглавы украинского МИДа Василий Бондар обвинил Москву в краже «истории Украины — Руси» и приписывании себе «чужих побед». Лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал потребовать от России выплат за Вторую мировую, «оккупацию в прошлом веке» и якобы причитающиеся Киеву части Алмазного фонда.

Также в январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии» и заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены. Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта Советской армии под командованием маршала Ивана Конева освободили узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. С 2005 года к этой дате приурочен Международный день памяти жертв холокоста.