Историк ответил на обвинения в развязывании Советским Союзом Второй мировой

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил СССР в причастности к развязыванию Второй мировой войны, политически ангажированное, поделился своим мнением с «Известиями» доктор исторических наук, профессор Военного университета Министерства обороны РФ Юрий Рубцов.

Накануне, 27 января, президент Украины во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил вину в начале Второй мировой войны на «сговор тоталитарных режимов». Затем, говоря об освобождении Освенцима, он перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом Зеленский в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии.

«Вторую мировую войну не надо отсчитывать с 1 сентября 1939 года. Совершенно ясно, что даже в Европе она началась как минимум с 1935–1936 года. В том числе с ремилитаризации Рейнской области. Очагов напряженности в Европе было уже много», — сказал Рубцов.

Польша была не первой жертвой гитлеровской агрессии, отметил он. В 1938 году произошло включение Австрии в состав Германии, так называемый аншлюc Австрии, а в марте 1939-го Германия завершила поглощение Чехословакии, напомнил историк.

Таким образом, увязывать начало Второй мировой войны с советско-германским договором о ненападении от 23 августа 1939 года некорректно, подчеркнул эксперт.

«Совершенно ясно, что к этому времени благодаря и американскому, и британскому капиталу, начиная с 20-х годов, возрос нацизм в Германии, была создана серьезная гитлеровская военная машина, одна из сильнейших армий в мире, вермахт, и пружина войны начала распускаться», — сказал специалист.

Попытку профессиональных историков увязать начало войны строго с советско-германским договором о ненападении Рубцов назвал конъюнктурной, а ее целью — оправдать Мюнхенский сговор. Это соглашение от 29 сентября 1938 года между Германией, Великобританией, Францией и Италией. Документ предусматривал, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область.

В последнее время Варшава всё чаще делает резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории.

21 января в журнале Politico была опубликована статья премьер-министра Польши, в которой он обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены.