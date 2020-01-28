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Политолог прокомментировал речь Зеленского в Польше

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Фото: TASS/Zuma/Sergei Chuzavkov
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Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко высказал мнение, что произнесший русофобскую речь в ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский «выставил себя идиотом».

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Эксперт назвал выступление украинского лидера провалом спичрайтеров. По его словам, авторы речи дажe не удосужились адаптировать ee с учетом тогo, что глава государствa — внук ветеранa Великой Отечественной войны.

«Использовали речь то ли Порошенко, то ли Яценюка», — написал Белашко в Facebook.

Политолог отметил, что Зеленский читал текст, запинаясь, будто видел его впервые, и усомнился в том, что президент понимал, о чем говорит.

«По итогу, закономерно выставил себя идиотом. В третий раз за три зарубежных визита в течение недели», — написал Белашко.

Ранее президент Украины во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на СССР вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении Освенцима, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом Зеленский в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.

В последнее время Варшава всё чаще делает резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории.

21 января в журнале Politico была опубликована статья премьер-министра Польши, в которой он обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены.

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