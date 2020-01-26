Матвиенко назвала политическим сумасшествием статью премьера Польши

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла статью премьера Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне политическим сумасшествием.

На мемориальном вечере «Хранитель Памяти», посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста, Матвиенко выразила мнение, что у польского премьера отказали память, разум и совесть.

Она указала, что заявления Моравецкого оскорбляют не только ветеранов и 600 тыс. советских воинов, освобождавших Польшу, но и настоящих польских патриотов, которые плечом к плечу сражались с солдатами Красной армии против фашистов.

«Одним из последних примеров такого политического, я бы сказала, сумасшествия стала недавняя статья премьер-министра Польши, заявившего, что Красная армия не освобождала Варшаву, а Советский Союз был ни много ни мало пособником нацистской Германии», — цитирует ее 26 января ТАСС.

Спикер Совфеда указала, что в настоящее время в некоторых странах ведется политика героизации пособников Гитлера, сносятся монументы и оскверняются памятники советским освободителям. Она призвала не допускать искажения исторической правды и поблагодарила за аналогичную позицию Израиль.

В ходе мероприятия Матвиенко получила премию «Хранитель памяти».

21 января в журнале Politico была опубликована статья премьер-министра Польши, в которой он обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены.

Материал вызвал возмущение как исторического сообщества и официальных ведомств России, так и ветеранов Великой Отечественной войны.

Историки назвали статью пропагандой в политических целях.