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Посол РФ в Варшаве заявил об отсутствии «условий для дружбы» с Польшей

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Посол России в Польше Сергей Андреев отметил, что Москва никогда не навязывала Польше «условия для дружбы». Об этом он заявил в понедельник, 27 января, во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

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«Мы никогда не выставляли условий для нормализации отношений. Про переписывание истории, про снос памятников», — цитирует телеканал РЕН ТВ Андреева.

На памятной встрече в Освенциме присутствовали делегации 30 стран мира, в том числе президенты, короли и премьер-министры различных государств.

«27 января 1945 года отважные солдаты Красной армии вступили за колючую проволоку территории концлагеря. Они еще не знали в тот момент, что идут по пеплу огромной братской могилы, где погибли более миллиона человек», — отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Среди тех, кто принял участие в памятных мероприятиях, есть и герои тех трагических событий. В их числе одна из узниц концлагеря — Шайя Фриш.

«Русские спасли нас. Они были первыми, кто пришел к нам. И я очень благодарна русским. Я была здесь. И я хочу сказать людям, чтобы они помнили о том, что здесь произошло», — заявила Фриш.

19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за происходящим на территории страны. В ответ польское внешнеполитическое ведомство обвинило российские власти в искажении предыстории Второй мировой войны.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта Советской армии под командованием маршала Ивана Конева освободили узников концентрационного лагеря Аушвиц-Бикернау в польском Освенциме. С 2005 года к этой дате приурочен Международный день памяти жертв холокоста.

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