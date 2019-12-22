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Захарова заявила о многолетнем подрыве Польшей отношений с РФ

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Варшава, а не Москва на протяжении многих лет подрывала работу и экспертов, которые должны были разобраться в сложных вопросах истории двух государств, и сами двусторонние отношения. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

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«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — заявила она.

Агентство отмечает, что российско-польские эксперты работают в рамках Комиссии по сложным вопросам истории двусторонних отношений. Она была создана, чтобы страны могли преодолеть противоречия, вызванные разными взглядами на прошлое.

Ранее в этот день МИД Польши обвинил российские власти в искажении предыстории Второй мировой воны. Таким образом ведомство прокомментировало заявление президента России Владимира Путина об этом конфликте.

Министерство отметило, что после обретения Польшей независимости в 1918 году страна стремилась к сбалансированной политике как в отношениях с Германией, так и с СССР. По мнению Варшавы, эти государства действовали во вред республике.

19 декабря на большой пресс-конференции Путин рассказал, что принятая Европейским парламентом 19 сентября резолюция «О важности европейской памяти для будущего Европы» удивила и задела его. В документе содержится резкая критика политики руководства СССР. Например, там есть утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова–Риббентропа. Как утверждает Европарламент, СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.

Президент РФ напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. По словам президента, правительство Польши в это время находилось «где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

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