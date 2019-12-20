В Польше изучат высказывание Путина о Второй мировой войне

Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны, заявил 20 декабря замглавы польского МИДа Шимон Шинковский вель Сенк.

В четверг, 19 декабря, в ходе пресс-конференции Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. По словам президента, правительство Польши в это время находилось «где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

«Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции», — приводит слова Шинковского вель Сенка «РИА Новости».

По словам дипломата, Польша начинает «выигрывать борьбу за историческую правду».

Во время пресс-конференции Путин также высказывался о принятой Европейским парламентом резолюции о причинах Второй мировой войны. По словам российского лидера, она его задела и удивила.

19 сентября Европейский парламент 535 голосами за при всего 66 против принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится резкая критика политики руководства СССР. Так, в документе есть утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова–Риббентропа. Как утверждает Европарламент, СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.

6 сентября сообщалось, что в ходе мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой польский президент Анджей Дуда начал свою речь с заявления о том, что в сентябре 1939 года Советский Союз как «союзник нацистской Германии» напал на Польшу. Его поддержала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она также призвала Москву разделить вину с гитлеровской Германией за развязывание войны, окончание которой она «затормозила» на полвека.