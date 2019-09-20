Захарова назвала фальсификацией резолюцию Европарламента об исторической памяти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» набором ревизионистских утверждений. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщается на официальном сайте дипведомства.

По словам дипломата, резолюция — очередной виток фальсификации истории. Захарова добавила, что Европарламент предпринял очередную попытку сравнять нацистскую Германию и «страну-агрессора» СССР.

В заявлении политика также отмечается опасность курса на политизацию и ревизию исторических фактов. «Замалчивая неприятные для себя страницы и трактуя подретушированную версию событий по своему усмотрению, в Европарламенте окончательно теряют связь с реальностью. А она такова, что в ряде стран Европы реабилитируют нацистских преступников, проходят массовые шествия ветеранов «Ваффен-СС» и их сторонников, вольготно себя чувствуют неонацистские организации. Вот истинная угроза фундаментальным принципам обеспечения демократии и прав человека», — заявила она.

По мнению представителя МИД РФ, подобное жонглирование фактами не приведет к положительным результатам, а, наоборот, подорвет веру европейской молодежи в европейские ценности.

«Считаем недопустимым искажение прошлого», — заключила Захарова, подчеркнув, что история должна оставаться уделом ответственных профессионалов, а не «использующих ее в своих целях узкокорыстных политиков».

Как сообщает ТАСС, Европейский парламент 535 голосами «за» при всего 66 «против» принял в четверг резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится резкая критика политики руководства СССР. Так, в документе есть утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова–Риббентропа. Как утверждает Европарламент, СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.

6 сентября сообщалось, что в ходе мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой, польский президент Анджей Дуда начал свою речь с заявления о том, что в сентябре 1939 года Советский Союз как «союзник нацистской Германии» напал на Польшу. Его поддержала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она также призвала Москву разделить вину с гитлеровской Германией за развязывание войны, окончание которой она «затормозила» на полвека.