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В Совфеде отреагировали на заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков
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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что обострение отношений России с Западом повлечет негативные последствия для Варшавы. Об этом пишет RT в воскресенье, 15 декабря.

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«Честно говоря, ушам своим не верю. Совсем недавно там было так много русофобских высказываний со стороны польских руководителей. Но после того как (президент США Дональд) Трамп отказался признать Россию врагом на юбилейном саммите в Лондоне, Польша как-то сразу сменила свою риторику на достаточно нейтральную», — отметил парламентарий.

Кроме этого, он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности сотрудничать со всеми державами мира, включая Европу, и призвал не забывать, что РФ тоже является европейской страной.

Он также высказал надежду, что наметившееся потепление в Европе «не временное, а только начинающееся явление».

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Москва становится всё более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь «образ врага», чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ с Россией.

4 декабря президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.

15 декабря помощник польского президента Кшиштоф Щерский в интервью Reuters отметил, что Польша не выступает за обострение отношений России и Запада, так как сама может от этого пострадать.

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