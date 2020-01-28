Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным. Об этом сообщает «Газета.ру» во вторник, 28 января.

«Помощник президента высказал мнение, что он не может контролировать все, а каждый такой провал дорого стоит Украине», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что Ермак уже высказал недовольство о данной речи.

27 января во время своего визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну. По его словам, к войне привел «сговор тоталитарных режимов», который первым на себе почувствовала Польша.

Позднее директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал речь президента Украины «провалом спичрайтеров», а Зеленский, по его словам, «выставил себя идиотом».

В свою очередь, в Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией, озвученной Зеленским в Польше. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил подобные заявления как «ошибочные» и отметил, что Москва приемлет такие высказывания.

Кроме того, Песков отметил, что подобное высказывание «вряд ли сочетается с верой и убеждениями» украинских граждан.

В последние несколько месяцев Варшава всё чаще делает резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории.

21 января в журнале Politico была опубликована статья премьер-министра Польши, в которой он обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены.

19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за происходящим на территории страны. В ответ польское внешнеполитическое ведомство обвинило российские власти в искажении предыстории Второй мировой войны.