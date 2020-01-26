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Украинский президент посетит Польшу с рабочим визитом

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря в Освенциме, сообщили 26 января в пресс-службе офиса президента Украины.

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Отмечается, что рабочий визит украинского лидера состоится 26–27 января, а также что у него предусмотрена встреча с его польским коллегой Анджеем Дудой.

23 января в Израиле состоялся Всемирный форум памяти холокоста. Планировалось, что там будет присутствовать Зеленский, но уже в день мероприятия он сообщил об отказе от визита. Украинский лидер объяснил это тем, что из-за дефицита мест на форум не смогли попасть многие из тех, кто пережил холокост, и было принято решение передать места украинской делегации «этим мужественным, уникальным людям».

В нацистском концлагере «Аушвиц-Биркау» в польском Освенциме в 1941–1945 годах погибли около 1,4 млн человек. В 1945 году лагерь был освобожден войсками Красной армии.

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