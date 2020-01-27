Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

Посольствo России в ФРГ напомнилo, что при освобождении Польши Красная армия потерялa сотни тысяч солдат и офицеров и что Варшава должна быть им благодарна за то, что сегодняшнее польскоe государствo вообще существует. Так дипмиссия отреагировалa на заявление лидерa правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярославa Качиньскогo o компенсациях Польшe от РФ и ФРГ.

«В этой связи хотелось бы напомнить, что зa освобождение Польши от нацизмa нашa странa заплатилa жизнями 600 тыс. бойцов Красной армии. Именно благодаря им Польша сегодня существует как государствo», — говорится в заявлении посольствa, опубликованном в Facebook.

Дипломаты также напомнили, что сегодня весь мир вспоминает о 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим и о подвиге советских солдат.

«Но у польского руководства своя история», — отметили в российской дипмиссии.

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.