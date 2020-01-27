НБА и ФИФА выразили соболезнования в связи с гибелью Брайанта

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация футбола (ФИФА) выразили соболезнования в связи с гибелью баскетболиста Коби Брайанта в вертолетной авиакатастрофе. Об этом 27 января организации сообщили на своих страницах в Twitter.

«Больше всего его будут помнить за то, что он вдохновляет людей по всему миру взять в руки баскетбольный мяч и соревноваться в меру своих возможностей. Он был щедр с приобретенной мудростью и видел свою миссию в том, чтобы поделиться ею с будущими поколениями игроков», — заявили в НБА.

ФИФА назвала Коби Брайанта легендой в одном виде спорта, «которая любила и была любима» в футболе, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее, 27 января, футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Артем Дзюба, теннисист Рафаэль Надаль и чемпион NBA Майкл Джордан выразили соболезнования в связи со смертью Брайанта.

Крушение вертолета произошло 26 января в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. На борту со спортсменом и его дочерью Джианной Марией находился 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли c супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой, которая была подругой Джианны по баскетбольной команде.