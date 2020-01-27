Названа предварительная причина крушения вертолета Коби Брайанта

Полиция Лос-Анджелеса назвала предварительную причину крушения вертолета баскетболиста Коби Брайанта. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

По словам полицейских, погода в момент крушения вертолета не соответствовала допустимым нормам для полетов: был туман, из-за которого и мог упасть вертолет.

«Туман был достаточным, чтобы наши вертолеты не летали», — заявил представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн.

Аналогичное заявление сделал бывший пилот баскетболиста Курт Дитц. По его словам, погодные условия были совершенно неудовлетворительными.

По словам очевидцев, вертолет сначала закрутило в небе, а затем он протаранил склон горы. В калифорнийской полиции уточнили, что катастрофа произошла в труднодоступном месте, сообщает телеканал «360». Точная причина случившегося выясняется, уточняет телеканал «Звезда».

По данным полиции, вертолет Брайанта летел слишком низко, а его скорость составляла около 256 км/ч. На борту летательного судна было около 800 фунтов топлива, что привело к пожару после крушения, пишет «Газета.ру».

Крушение вертолета Коби Брайанта произошло 26 января в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. На борту со спортсменом и его дочерью Джианной Марией находился 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли c супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой, которая была подругой Джианны по баскетбольной команде. Уточняется, что все они летели на баскетбольную тренировку в соседний город.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», Брайант был пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

В 2018 году он удостоился «Оскара» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».