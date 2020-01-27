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СМИ назвали имена трех погибших при крушении вертолета Коби Брайанта

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Фото: REUTERS/Kyle Grillot
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Агентство Associated Press опубликовало имена еще троих погибших в крушении вертолета с баскетболистом Коби Брайантом со ссылкой на родственника жертв.

Так, на борту с Брайантом и его дочерью Джианной Марией находился 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли cо своей супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой, которая была подругой Джианны по баскетбольной команде. Уточняется, что все они направлялись на баскетбольную тренировку в соседний город.

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Ранее сообщалось, что всего в крушении погибли девять человек. Личности остальных четырех находившихся в вертолете неизвестны.

В свою очередь, в Национальном совете по безопасности на транспорте заявили, что они направят команду из 18 специалистов на место крушения, а также проверят историю пилота и технические данные борта. По информации издания, спортсмен и его спутники разбились на двухмоторном Sikorsky S-76.

Кроме того, согласно данным службы слежения за рейсами Flightradar24, вертолет летел со скоростью около 160 узлов (296 км/ч) и снижался со скоростью более 1,2 км/мин при падении.

Личный вертолет баскетболиста разбился 26 января в Калабасасе неподалеку от Лос-Анджелеса. О причинах и обстоятельствах крушения информации нет.

Свои соболезнования уже выразили президент США Дональд Трамп, Международная федерация баскетбола (FIBA), президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, российский хоккеист Александр Овечкин и другие.

Церемония вручения премии «Грэмми», которая прошла в ночь на 27 января, началась со слов памяти о чемпионе NBA, пишет CBS News. Ведущая мероприятия 15-кратная обладательница музыкальной премии Алиша Киз спела для Брайанта песню It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday, а певица Lizzo посвятила баскетболисту свое выступление.

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